Henry Cavill protagoniza la nueva serie de Netflix, 'The Witcher'. | Fuente: Netflix

La primera vez que vemos a Henry Cavill es en una serie de túneles, pertenecientes a una antigua bodega de vinos, a unos minutos de Budapest, Hungría. Está en modo Gerald de Rivia: cabello rubio platinado y espada. En ese momento, es el cazador de monstruos protagonista de la serie "The Witcher". La capa de Superman, como dirá meses después, está guardada en el armario.

Es mayo, el proyecto aún está envuelto en secreto y los medios invitados deben guardar silencio hasta la fecha de estreno en diciembre. Casi siete meses en los que los actores y la plataforma Netflix irán soltando información y fotos a cuenta gotas.

Henry Cavill aún permanece en la memoria de una generación como el nuevo Superman y, aún así, pone al icónico personaje en pausa para protagonizar un drama que (se espera) alcance el fenómeno de "Game of Thrones". "The Witcher", que se estrenará el 20 de diciembre, está basada en la obra literaria de Andrzej Sapkowski, que a su vez se convirtió en una popular saga de videojuegos.

¿Sintió presión al convertirse en un nuevo personaje icónico? Por supuesto, dice, especialmente la presión que se autoimpone como un fan más. "Me aferro a estándares increíblemente altos. La mayor presión viene de mí. Aprendí a lidiar con eso a lo largo de estos 36 años de vida. Lo disfruto, lo uso como combustible, de asegurarme que hago el trabajo extra. Disfruto la presión porque hace que me exija más", dice a RPP Noticias.

Henry Cavill conversó con RPP Noticias sobre "The Witcher" y la presión de convertirse en un nuevo e icónico personaje. | Fuente: RPP Noticias

VIVIR EN UN MUNDO FANTÁSTICO

En esta ocasión, ya no luce el cabello rubio de Gerald de Rivia. Al día siguiente de verlo grabar parte de una escena de la nueva serie de Netflix, conversamos con el actor en los estudios donde se rodaron la última cinta de "Terminator" y la nueva "Dune". A sus pies, lo acompaña su perro Kal, un akita americano, a quien lleva a donde él vaya.

Después de volar por los aires como Superman y de grabar durante seis meses delante de una pantalla verde para "Misión Imposible"; Henry Cavill comenta, entre risas, que cuesta mucho para sorprenderlo estos días. Ha disfrutado hacer realidad y vivir en el fantástico mundo de "The Witcher" junto a sus compañeros. "No puedo decir algo que me haya sorprendido en particular porque vivo en este tipo de mundo en mi cabeza en mi tiempo libre. Y espero con ansias continuarlo", menciona. Y es probable que siga viviendo en este universo durante un largo tiempo ya que la productora comentó que quería lanzar siete temporadas.

Aunque el mundo de la nueva serie de Netflix se enmarque en el género fantástico, algunas de sus luchas ─opresión, guerras, discriminación racial─ lo vuelven más cercano hasta convertirlo en una suerte de reflejo de nuestra realidad. Cavill, quien ha interpretado tanto a héroes como villanos, ve el mundo en una escala de grises. "No necesariamente hay buenas o malas personas, hay una gran área gris con variedad de personalidades. No hay decisiones fáciles ya sean buenas o malas. Existen monstruos y algunas veces estos son monstruos, pero también personas", subraya.

Él espera que podamos tener un poco más de empatía gracias a producciones como "The Witcher": "Claro, es un reflejo y creo que podemos aprender mucho leyendo estos libros, mirando estas series y ver cómo nos hace sentir la manera como se trata a otras personas".

ESTRENO

Fecha: 20 de diciembre.Plataforma: Netflix.

Aunque se enmarca en el género fantástico, el mundo de 'The Witcher' muestra luchas reales como opresión y discriminación racial. | Fuente: Netflix

Te sugerimos leer