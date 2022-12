Henry Cavill interpreta al brujo Geralt de Rivia en 'The Witcher', serie original de Netflix.

El actor Henry Cavill se refirió al entrenamiento que recibe para poder dar vida a Geralt de Rivia en “The Witcher”. Se trata de la equitación, una actividad en la que el brujo es muy bueno, debido a su experiencia a lo largo de los años. Antes Superman y ahora cazador de brujas, él ve esta oportunidad para mejorar como jinete.

De esta forma, el protagonista de la serie de Netflix presentó a los equinos que lo ayudarán en esta aventura: Héctor y Zeus. “Espero que les guste el contenido de caballos... porque es probable que, ahora que Zeus y Héctor están aquí, lo vean mucho”, escribió el artista británico en Instagram.

Asimismo, Henry Cavill contó cómo es que lograría parecerse cada vez más al brujo en “The Witcher”, por lo que, reveló un poco de su entrenamiento. La clave es montar distintos caballos y aprender de cada uno de ellos.

“Para mí, el entrenamiento de equitación se trata de montar diferentes caballos. A lo largo de los años, Geralt ha tenido muchos caballos llamados Roach y cada uno ha sido diferente, al igual que los caballos reales. Cada caballo tiene una personalidad diferente y una forma de interactuar, una forma de moverse y una sensación de montar también”, manifestó Cavill.

De esta forma, el actor de 36 años intenta imitar las experiencias que ha recibido el personaje en pantalla, pero no sabe si podrá llegar a ser en un jinete con los años por recorrer que tiene por delante.

“Entonces, entrenar en diferentes caballos acumula ese conocimiento que Geralt naturalmente habría acumulado a lo largo de los años. En lo que respecta a convertirse en un "jinete", me quedan muchos años por recorrer, pero me encanta cada paso del camino”, agregó Henry Cavill.

ROACH EN “THE WITCHER”

Para quienes han visto la serie de Netflix, o están familiarizados con el mundo de “The Witcher” —ya sea por los libros o videojuegos— saben que Roach es un personaje importante en la historia. A pesar de que es originalmente una yegua, en la ficción televisiva aparece como un macho.

“Este es Zeus pronunciado Zey-oos, ¡pero la mayoría puede conocer a este caballo en particular como Roach! Y sí, Roach es tradicionalmente una yegua (caballo de dama) y si el nombre es algo para decir, Zeus, no lo es ... pero eso no debería limitar sus opciones de rendimiento. ¿Por qué no tenemos un Oscar para el mejor caballo de apoyo?”, dijo Henry Cavill sobre su compañero de reparto en la serie.

Según Comic Book, la producción de The Witcher” ya inició el rodaje de la segunda temporada de la serie. ¿Podría ser que veremos más escenas de Geralt de Rivia montando a caballo?

