'Esta mierda me supera' está protagonizada por Sophia Lillis, actriz que dio vida a Beverly Marsh en 'It'.

"Esta mierda me supera" es la producción sobre adolescentes más reciente en Netflix. El final de la primera temporada dejó a los espectadores con un sinsabor, debido a que la historia no se terminó de contar en solo siete episodios. La serie es protagonizada por Sophia Lillis y Wyatt Oleff, recordados por sus papeles como Beverly Marsh y Stanley Uris en la película “It”.

La serie de Netflix narra la vida de Sydney, una joven que proviene en una familia disfuncional e intenta superar el duelo por el suicidio de su padre. El nuevo novio de su mejor amiga o el rechazo que siente por sus seres queridos provocará que desarrolle sorprendentes poderes de telekinesis.

¿"Esta mierda me supera" tendrá una segunda temporada? En una entrevista para Entertainment Weekly, Los productores explicaron que la primera entrega fue planeada como un prólogo para la segunda temporada. El showrunner Jonathan Entwistle y el productor ejecutivo Shawn Levy hablaron sobre el futuro incierto de la serie, debido a que la plataforma digital aún no ha dado luz verde a una renovación.

“No nos han elegido oficialmente para futuras temporadas, nunca nos prometieron futuras temporadas, pero Jonathan y yo y todos los que trabajamos en el programa queríamos apostar por nosotros mismos, y realmente creíamos que esto podría ser una pieza resonante de narrativa en una de las plataformas más grandes del mundo”, manifestó Levy.

Asimismo, el productor detrás de la exitosa “Stranger Things” aseguró que siempre pensó en terminar "Esta mierda me supera" de la misma forma, y esperarían la reacción del público para seguir adelante con una temporada más.

“Siempre supimos que queríamos terminar allí, trabajamos mucho y duro para encontrar la línea de diálogo final perfecta para ese personaje extraño. Apostamos por nosotros mismos para haber hecho un producto realmente bueno y poner nuestra esperanza en que el público responda a la serie para tener el privilegio de hacer más”, refirió.

Como se recuerda, en el último episodio de "Esta mierda me supera" aparece un extraño ser que seguía los pasos de Sydney, y podría también haber estado tras su padre antes de que este se suicidara. La protagonista tendrá que enfrentar nuevos retos en su vida, y el showrunner estaría encantado de explorar más de este mundo.

“Lo emocionante en la continuación es qué significa para una niña que se ocupa de otras cosas también asumir el manto de las superhabilidades”, agregó Jonathan Entwistle. “No necesariamente mantenerlas en secreto: ¿cómo las usa y qué significa dejar que lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad entren cuando ella tiene las responsabilidades de estas superpotencias? Esa es la dirección de la historia que quiero seguir con Sydney”.

