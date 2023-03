Cristina Fernández elogió el documental de Netflix sobre Alberto Nisman. | Fuente: Composición

La vicepresidenta y exmandataria de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, elogió este lunes la serie documental de Netflix "El fiscal, la presidenta y el espía" sobre la muerte de Alberto Nisman hace cinco años y aseguró que hicieron lo que "tendría que haber hecho" la Justicia del país.Fernández, la "presidenta" a la que hace referencia el título de la producción audiovisual, dejó clara desde su web personal su opinión sobre la obra: "La paradoja argentina o cuando Netflix hizo lo que tendría que haber hecho Comodoro Py -sede de los Tribunales Federales- y Comodoro Py hizo lo que hace Netflix".Después de ver por tercera vez los seis capítulos que componen el documental, que tras estrenarse el 1 de enero generó una gran polémica en Argentina, la vicepresidenta se mostró sorprendida por el resultado que logró la plataforma y el director de la producción, Justin Webster."Quiero hacerme cargo de mis prejuicios acerca de lo que uno esperaba que iba a hacer un documentalista inglés en una plataforma estadounidense con un tema como el de Nisman. Comprobé que se puede ser inglés, producir para Estados Unidos, pero tener objetividad y honestidad intelectual", expresó.

LA INCÓGNITA DEL CASO NISMANLa obra de Netflix indaga en una de las mayores incógnitas en Argentina y que a día de hoy aún divide al país: ¿Nisman se suicidó o lo mataron? Nisman era el jefe de la Unidad Fiscal para investigar el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que se produjo en Buenos Aires en 1994, dejó 85 víctimas mortales y sigue impune, pese a que la Justicia argentina lo atribuye al entonces Gobierno de Irán y a la organización islámica libanesa Hizbulá.El procurador fue encontrado muerto en su casa en la capital argentina el día previo a su comparecencia en el Congreso para detallar su denuncia contra la entonces mandataria (2007-2015), de presuntamente encubrir a terroristas en el marco del atentado, un suceso que fue catalogado inicialmente como "muerte dudosa".En este sentido, Cristina Fernández manifestó que el documental "aborda un hecho que conmovió al país en un año de elecciones presidenciales" al final de su segundo mandato y que fue "utilizado por la entonces oposición política para llegar al poder y por dirigentes de ciertas potencias mundiales para dirimir intereses en el conflicto geopolítico global". En su análisis del apartado jurídico de la obra, la actual vicepresidenta comentó que Justin Webster logró "mostrar los hechos con objetividad, sin omisiones de testimonios y circunstancias, sin inventar hechos que no existieron y menos aún desarrollar hipótesis y relatos sin pruebas que los sustenten y que, al hacerlo, las conviertan en verdades".

CRÍTICAS A LA JUSTICIA ARGENTINA En cambio, criticó a parte del poder Judicial argentino por "producir ficciones, dirigidas y guionadas en detalle por los servicios de inteligencia -nacionales y extranjeros-"."Lástima que estos directores y estos guionistas no ganarán el único premio al que debe aspirar la verdadera Justicia: descubrir la verdad y darla a conocer", añadió.Por otra parte, Cristina Fernández reconoció que tiene su autoestima "demasiado elevada" y se consideraba "invulnerable" a la influencia de los medios a la hora de hacer análisis y llegar a conclusiones."Si antes de ver este documental alguien me preguntaba que opinaba del trabajo de la fiscal del caso Nisman, Viviana Fein, hubiera dicho, cuanto menos y que sea publicable, que no había dado la talla. Sin embargo, luego de haber visto todo lo que hizo, con filmaciones, fotos, testimonios y haber escuchado su propia palabra… chapeau", expresó la exmandataria. EFE

