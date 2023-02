Netflix rompió récord de visitas esta semana gracias a la pandemia del nuevo coronavirus. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Olviera Douliery

Esta semana, Netflix anunció que había terminado de filmar la mayoría de sus películas y series pendientes para este año, minimizando las preocupaciones de que éxitos como "Tiger King" se puedan acabar o que lanzamientos como la próxima "Poco Ortodoxa" se puedan retrasar.

"Nuestra lista de series y películas para 2020 está en su mayoría rodada, y está en postproducción a distancia en lugares de todo el mundo", dijo el jefe de contenidos Ted Sarandos. "En realidad, estamos muy metidos en nuestro catálogo de 2021, por lo que no estamos anticipando ningún movimiento".

Analistas dicen que la escala de Netflix, en términos de su gran número de producciones en curso y su presencia global, ubican a la plataforma en una posición ventajosa para pasar la tormenta de la pandemia de la COVID-19.

"Cualquier otro estudio (...) podría tener cuatro o cinco películas listas o en posproducción para trabajar. Pero Netflix tiene posiblemente cientos", dijo Jeff Bock, analista de la firma Exhibitor Relations. "Hay tantas producciones que son financiadas por Netflix que es casi alucinante. Están sacando tanto contenido como todos los estudios juntos", añadió.

El gigante del streaming también puede recurrir a su vasta red de socios en el extranjero para licenciar contenido, a menudo subtitulado en varios idiomas.

En tiempos de nuevo coronavirus, Netflix encara la crisis con una amplia oferta de películas y series. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Olivier Douliery

LA NOVEDAD, VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Sin embargo, incluso el caudal de contenidos de Netflix pude secarse si este confinamiento sin precedentes, que nadie podía haber previsto, se extiende más tiempo.

"Les gusta sacar mucho contenido, cada semana", dijo Bock. "Tal vez a medida que avanzamos en el cuarto o quinto mes en términos de cierres (...) seguramente tendrán producciones adelantadas, pero sin duda se verán perjudicados".

Tener programación nueva y original es fundamental en el atractivo de Netflix, a diferencia de otras plataformas como Disney+, que cuenta con el envidiable catálogo de 80 años del estudio del ratón Mickey.

"La gente queda distraída por todo el contenido de archivo. Pueden ver los programas una y otra vez", dijo Paul Dergarabedian, analista senior de Comscore. "Es un amortiguador".

En ese sentido y en medio de la guerra del streaming, Netflix perdió clásicos como "Friends" y "The Office", que ahora estarán disponibles en los rivales HBO Max y Peacock (NBCUniversal) respectivamente.

También afecta el atraso en los estrenos de películas en el verano boreal, lo que significa que estarán disponibles más tarde en las plataformas. "Tal vez no en el corto plazo afecta a Netflix, pero sí en el largo plazo", dijo Steve Nason, director de investigación de la consultora especializada Parks Associates.

La serie documental 'Tiger King' se ha convertido en el último éxito de Netflix. | Fuente: AFP

LA TELERREALIDAD

Netflix tiene también a su favor su capacidad de encontrar formas de seguir haciendo nuevos contenidos. Gracias a su rápida expansión global, está ahora incrementando la producción en países que están levantando restricciones como Islandia y Corea del Sur, mientras Hollywood permanece cerrado.

"La marca Netflix es mundial, podrían fácilmente comprar su propia isla honestamente y filmar allí", dijo Bock a la AFP.

Ha tenido también éxito con programas de telerrealidad como "Love is Blind" y "Too Hot to Handle", que requieren una infraestructura de producción menor y con tiempos de rodaje más rápidos.

Netflix por ejemplo capitalizó rápidamente el éxito fenomenal del documental surrealista "Tiger King" con un nuevo episodio de seguimiento, que incluyó entrevistas con exparticipantes del show realizadas a través de videollamadas de baja resolución y presupuesto.

"Muchas distribuidoras de contenidos están estudiando (usar documentales) en el corto plazo, para llenar algunos de esos huecos" de programación, dijo Nason. "Netflix ya lo hizo", agregó.

"Si el cese de la producción se prolonga entre nueve y 12 meses, todo el mundo saldrá perjudicado", añadió. "Pero comparado con algunos de sus competidores... Netflix va a estar en mejor forma". (Con información de AFP).

