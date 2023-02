Tras una temporada insuperable, 'Better Call Saul' avanza a paso firme hacia su sexta y última etapa. | Fuente: Twitter / "Better Call Saul"

El pasado lunes 20 de abril, la quinta temporada de “Better Call Saul” llegó a su final. Y con ello, Vince Gilligan y Peter Gould, los creadores de esta precuela de “Breaking Bad”, se acercan cada vez más al momento en que Jimmy McGill se convierte en el rapaz Saul Goodman que vimos cuando Walter White y Jesse Pinkman eran los protagonistas.

Esta vez, los showrunners han dejado las expectativas de los espectadores por todo lo alto. Con una temporada insuperable, manejada con el ritmo pausado que la caracteriza para profundizar en el perfil psicológico de sus personajes y alimentada, a su vez, con una dosis de acción y tensión capaz de cortar el aire, “Better Call Saul” abrió más de una interrogante.

A continuación, repasamos algunas de ellas para tener en qué pensar mientras la producción de la serie alista su temporada sexta y final, que llegará en el 2021, según anunciaron en enero de este año, antes de que el nuevo coronavirus infectara la normalidad de las cosas. Eso sí: en el siguiente artículo hay spoilers que podrían arruinar tu experiencia con la ficción si sigues leyendo.

KIM WEXLER, NACHO VARGA Y LALO SALAMANCA

[ALERTA DE SPOILERS]

¿Es el momento “breaking bad” de Kim Wexler?

Al provenir del universo “Breaking Bad”, en “Better Call Saul” también muchos personajes caminan sobre la delgada línea entre el bien y el mal, aunque su seducción por esta última faceta sea la que le interesa explorar a Gilligan.

Así, vemos que personajes de una dudosa conducta ética, como lo fue Walter White y lo es, ahora, Saul Goodman, son acompañados por otros cuya entereza moral es el contrapeso ideal para poner en pugna sus intereses e interpelarlos. Ese fue el rol que recayó, al principio, en Skyler White, y lo mismo ocurre con Kim Wexler, en “Better Call Saul”.

Sin embargo, tras el último episodio de la quinta temporada, Kim sostiene una conversación con Saul que da indicios de una posible conversión al lado oscuro. Luego de que su exjefe Howard Hamlin le contara que su esposo destruyó su auto con una bola de bowling y le envió prostitutas para hacerlo quedar mal en una reunión. En esta charla, ella empieza a concebir muchos planes que podrían acabar con la reputación de la cabeza de HH&M.

Tanto Wexler como Goodman encuentran divertidas sus ideas. Hasta que ella empieza a mostrarse seria sobre dañar, verdaderamente, a Howard, al arrebatarle un negocio. “Tú no eres así”, le dice un sorprendido Saul. Ella elige guardar silencio, no sin antes regalar una sonrisa y un gesto que simula disparar a su esposo con los dedos.

Las dudas caen de maduras: ¿Es ese el momento en que Kim Wexler también inicia una transformación a lo Jimmy McGill? ¿Cuánto de Saul Goodman influenciará a su esposa en la sexta temporada? ¿Qué relación tendrán ambos con el cartel si ella escoge “volverse mala” y participar del juego?

¿Cuál puede ser el destino Ignacio ‘Nacho’ Varga?

Luego de que Lalo Salamanca abandonara Estados Unidos junto a Ignacio Varga, ambos se instalan en su casa en Chihuahua. ‘Nacho’, sin embargo, recibe la orden de abrir la puerta de la mansión de su jefe para que los hombres contratados por Gus Fring puedan asesinarlo.

‘Nacho’ Varga cumple, pero Salamanca sobrevive. Y rápidamente ata cabos al ver que su subordinado ha escapado de sus predios. La temporada seis promete, en ese sentido, la persecución a Varga por parte de la familia Salamanca, pero un dato que pasa desapercibido en “Breaking Bad” podría dar la esperanza de que, quizás, Ignacio sobreviva.

Ocurre en el episodio 8 de la segunda temporada de “Breaking Bad”, en el momento en que Saul Goodman aparece por primera vez. En un inicio, él se resiste a trabajar con Walter White y Jesse Pinkman, por lo que ambos deciden secuestrarlo y llevarlo a un descampado. Allí, el dúo de traficantes le apunta con un arma al abogado, y él implora diciendo: “No, no fui yo. Fue Ignacio. Fue él. No, no, no. Siempre soy amigo del cartel… ¿Los envió Lalo? ¿No vienen por Lalo?”.

¿Será que Ignacio Varga logra asesinar, finalmente, a Lalo Salamanca? ¿Consigue escapar de las garras del negocio de las drogas? ¿O Saul Goodman desconoce si él está vivo o muerto y lo dice para salvarse de las amenazas?

¿Cuál será la respuesta de Lalo Salamanca a Gus Fring?

“Yo sé quién te envió”, le dice Lalo Salamanca a uno de los sicarios contratados por Gus Fring, antes de matarlo a mano propia. La guerra entre el clan familiar y el dueño de Pollos Hermanos es inminente, y podría especularse sobre la participación que tendrá Tuco, el primo temperamental del grupo mexicano.

De allí que, como ocurrió con la intensidad in crescendo que tuvo lugar en “Breaking Bad”, se pueda esperar de la sexta temporada más de un capítulo de alto voltaje, que juegue con los destinos de personajes como Kim Wexler, quien acaba de “ingresar al juego”, 'Nacho' Varga y el mismo Lalo Salamanca.

¿Cuál será el papel de Saul Goodman en este fuego cruzado? ¿Cuáles serán las pérdidas en ambos bandos? ¿Lalo Salamanca saldrá vivo de este enfrentamiento? El nuevo coronavirus retrasará, sin duda, la grabación del final de “Better Call Saul”, por lo cual las interrogantes continuarán incubándose hasta el 2022, probablemente.