'Watchmen' participó en los Emmy 2020 dentro de la categoría de Miniserie. | Fuente: HBO

“Watchmen” ha sido un éxito como adaptación televisiva y así fue reconocido en la pasada ceremonia virtual de los Emmy 2020. Como miniserie, participó en categorías exclusivas de su tipo de formato, fuera del entorno de Serie Dramática o de Comedia. La competencia no fue extremadamente dura, sin embargo, fue la que más sobresalió entre las candidatas en la gala.

¿Tendrá una segunda temporada? Luego de que HBO emitiera el final, el creador Damon Lindelof ha confirmado, en más de una ocasión, que no tiene interés que continuar la serie con una nueva tanda de episodios. Su paso por los Emmy 2020 fue más que gratificante, pero nuevamente rechazó tener planes de seguir trabajando en la producción.

“Se sentiría como una gran traición (ganar por) series limitadas, volver y decir que no fue una serie limitada punto, punto, punto”, contó Lindelof, según recogió Variety. “Esta fue mi carrera e invito a cualquier otro artista a tomar el relevo. (...) Estoy mucho más emocionado de ver qué haría otra persona con esto”, comentó.

“Watchmen” solo pudo participar en las categorías de su formato, y no dentro de las que pertenecen a producciones de más de una temporada como el caso del género drama o comedia. No obstante, no existe ningún impedimento que una miniserie ganadora del Emmy pueda convertirse en una serie regular tras el gran recibimiento de su primera temporada.

Un ejemplo de este tipo en HBO es “Big Little Lies”, una miniserie que arrasó en los Emmy como serie limitada, y posteriormente, compitió entre series de más temporadas en la categoría de Serie Dramática, pero no logró superar a sus adversarios. Para Damon Lindelof (detrás de éxitos como "Lost" o "The Leftovers"), es preferible respetar el formato inicial con el que nació.

LO QUE DIJO EL PRESIDENTE DE HBO

Hay esperanzas de que “Watchmen” pueda seguir a manos de otros creativos, y todo queda en la decisión de HBO, señal por la que se emite. Por ello, más allá de lo que diga Lindelof, el presidente de la cadena, Casey Bloys, tiene la última palabra respecto al futuro de la adaptación televisiva del cómic de Alan Moore.

“No hay planes para hacer nada. Es difícil imaginar hacerlo sin Damon. Parece poco probable, contó una historia bastante completa. Nunca digas nunca, pero no hay planes para otra entrega”, concluyo sobre los rumores en torno a una próxima renovación.

Te sugerimos leer