'Yo soy Betty, la fea': Protagonista considera la novela como homofóbica, machista y que maltrata a la mujer | Fuente: RCN Televisión

A casi 20 años de su estreno, "Yo soy Betty, la fea" volvió a la palestra. Esta vez porque uno de sus protagonistas sorprendió con fuertes críticas a la producción colombiana. Jorge Enrique Abello, conocido por dar vida a Armando Mendoza en la famosa novela, calificó a telenovela colombiana como homofóbica, machista y que maltrata a la mujer.

"Hoy no se podría hacer algo así porque es sectario, hay homofobia, es machista profundamente, maltrata a la mujer y tiene todos los códigos de lo que hoy no se podría hacer", comentó en entrevista con el programa "La Tele Letal".

Abello agregó que es una hipocresía cultural porque es lo que sucede en la actualidad. "Yo pienso que es una hipocresía cultural, porque finalmente, lo que sucede ahí sigue sucediendo ahora, lo que pasa es que no es políticamente correcto", dijo.

El reconocido actor agregó que la esta serie, en la actualidad, solo "fomentaría valores erróneos" en la sociedad.

"No hemos hecho productos en televisión abierta que realmente despierten el interés de los espectadores, a tal punto de volvernos tendencia otra vez en televisión abierta. Esto no está bueno. No hemos enfocado en hacer series de acción. Lo que tenía Betty es que era muy colombiana", finalizó.

REGRESÓ A LA TV

En 1999, "Yo soy Betty, la fea" emitió su primer capítulo sin saber que se convertiría en una de las telenovelas más vistas en Latinoamérica. Este 2019, 20 después de su primer estreno (y con una segunda emisión anterior en televisión colombiana), la producción de Fernando Gaitán regresó a las pantallas colombianas.

El canal RCN volvió a emitirla en prime time como un homenaje a la memoria de Gaitán, fallecido en enero de este año. La nostalgia resultó ser todo un éxito y "Betty, la fea" se convirtió en lo más visto del canal, registrando más de 12 puntos de ráting en promedio.

Además de volver a liderar el ráting (como en su primera emisión), se convirtió en lo más comentado en las redes sociales. Uno de los capítulos más sintonizados fue el de este miércoles 10 de julio, donde Betty revela a la junta directiva de Ecomoda, la real situación financiera de la compañía, además de renunciar y hacer que Armando Mendoza, su jefe, sea botado de la empresa.