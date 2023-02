'This is Us' estrena este 28 de octubre su quinta temporada en Fox Premium. | Fuente: Fox Premium

Cuatro años han pasado desde que “This is Us”, la serie protagonizada por Milo Ventimiglia y Mandy Moore llegara a la pantalla chica a través de Fox Premium. Desde entonces, la familia Pearson se ganó más de un seguidor que garantizó su continuación hasta la fecha.

En medio de la pandemia de la COVID-19, la quinta temporada de esta producción, creada por Dan Fogelman, se estrenará el miércoles 28 de octubre a las 9:00 p.m. por Fox Premium. El lanzamiento contará con un episodio doble y, desde entonces, cada miércoles habrá un capítulo nuevo.

Con motivo de este estreno, realizamos un recuento de los momentos más relevantes de la temporada anterior. Eso sí: a continuación, habrá una serie de spoilers que podrían afectar el visionado de quienes quieran iniciarse en “This is Us”.

Para ver las primeras cuatro temporadas de la serie, estas se encuentran disponibles para suscriptores de Fox Premium en la aplicación de Fox.

LO MÁS DESTACADO DE "THIS IS US", TEMPORADA 4

La relación de Rebecca con sus padres

En un salto al pasado, la joven Rebecca Malone (Mandy Moore) invita a su novio Jack Pearson (Milo Ventimiglia) a cenar con sus padres en el club de campo. Durante la comida, los padres de Rebecca abordan a Jack con temas de conversación incómodos, como su participación en la guerra de Vietnam. Al final de la reunión, el Señor Malone (Tim Matheson) le dice a Jack que no es lo suficientemente bueno para su hija y que haría lo imposible para que no estuvieran juntos. Aunque se sabe que Jack y Rebecca finalmente se casan y tienen tres hijos, este momento explica por qué en su vida adulta, Rebecca no tiene una relación cercana a sus padres.

El noviazgo tóxico de Kate

Cuando los Big Three terminan el secundario, Randall (Niles Fitch) entra en la universidad, Kevin (Logan Shroyer) se casa y muda con Sophie, y Kate (Hannah Zeile) es la única que se queda viviendo con Rebecca. Al quedarse fuera de la universidad de música, Kate comienza a trabajar en una tienda de discos donde conoce a Marc, con quien tiene un incipiente romance, y que, con el tiempo, se va tornando en una relación poco sana y tóxica, marcándola a Kate para siempre.

El regreso del tío Nicky a la familia

En el presente, luego de que el tío Nicky (Griffin Dunne) es arrestado por romper una ventana en una reunión de Asuntos de Veteranos, Kevin (Justin Hartley) paga su fianza y va a visitarlo. En pos de ayudar a su tío para que deje sus adicciones, lo motiva a que lo acompañe a una reunión de Alcohólicos Anónimos, donde conoce a Cassidy (Jennifer Morrison), con quien después Kevin tendrá un amorío. Además, Kevin le ofrece a Nicky comprarle un nuevo tráiler para vivir, pero como él no acepta el regalo, se termina comprando uno para él y lo aparca en la propiedad de su tío, convirtiéndose en su vecino. A lo largo de la temporada, Nicky se convierte para Kevin, en una figura más cercana a la paterna.

El nuevo novio de Deja

En la actualidad, Randall (Sterling K. Brown) y Beth (Susan Kelechi Watson) se mudan a Filadelfia. Allí, su hija adoptiva, Deja (Lyric Ross), conoce en la escuela a Malik (Asante Blackk), un adolescente quien tiene una hija bebé y con el que empieza a frecuentarse fuera de la escuela, hasta incluso se escapan de clases para recorrer la ciudad. Randall y Beth inicialmente no aprueban la nueva relación, pero entre otras razones, la felicidad de Deja los hace cambiar de opinión.

El diagnóstico de Rebecca

El Día de Acción de Gracias, Randall comienza a preocuparse por la salud de su madre, quien empieza a mostrar signos de problemas con la memoria y decide no contárselo a sus hermanos. Pero la salud de Rebecca empeora, y finalmente accede a visitar a un médico, quien le revela que tiene un deterioro cognitivo leve y, que, aunque está en las primeras etapas, con el tiempo podría perder su memoria significativamente. Por eso, Randall empuja a Rebecca para que se someta a un ensayo clínico en St. Louis, para tratar su enfermedad a tiempo.

Randall empieza terapia

En la línea de tiempo actual, Randall se entera de que su hija mayor, Tess (Eris Baker), tuvo un ataque de pánico y se siente terrible por heredarle su ansiedad a su primogénita. Beth, su esposa, encuentra un terapeuta para su hija, sin embargo, cuando ella le recomienda a su esposo que también visite uno, este inicialmente se opone, pero finalmente, termina accediendo y comienza terapia con la Dra. Leigh (Pamela Adlon).

La gran pelea de hermanos

Randall y Kevin, a pesar de haber sido criados bajo el mismo techo, son como el agua y el aceite, con personalidades, habilidades e intereses muy diferentes. Desde que eran niños, han tenido discusiones, sin embargo, luego de que su madre empezara a perder la memoria, las diferencias se hacen aún más grandes, y terminan en una gran discusión, al no lograr ponerse de acuerdo sobre cómo cuidar a su madre y qué es lo mejor para ella.

La paternidad de Kevin

Anteriormente, Kevin le había expresado a Randall, que quería tener su propia familia para su cumpleaños 40. En el último episodio de la temporada, se muestra a Kevin en el futuro, como un amoroso padre de un niño y una niña. No obstante, si bien se sabe que Madison (Caitlin Thompson) es la madre de sus hijos, el capítulo final abre dudas sobre quién será su esposa: si será ella, o su gran amor, Sophie (Alexandra Breckenridge).

Kate y Toby deciden adoptar un hijo

Durante la celebración del primer cumpleaños de Jack Damon, el primogénito de Kate (Chrissy Metz) y Toby (Chris Sullivan), la pareja piensa en la posibilidad de adoptar y agrandar su familia. En escenas del futuro, se puede ver que adoptan a una niña, a quien llaman Hailey (Adelaide Kane) y quien trabajará en una galería de arte al crecer.

La exitosa carrera musical de Jack, el hijo de Kate y Toby

En el futuro, Jack Damon (Blake Stadnik), se convierte en un famoso músico y en el primero de los Pearson en lograr ser una estrella de la música, cumpliendo el sueño de su madre Kate y su abuela Rebbeca, pero, sobre todo, superando las adversidades que le ha puesto en el camino el hecho de ser una persona con discapacidad visual.