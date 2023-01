'The Walking Dead' estrena su décima temporada en octubre y marca la despedida de Danai Gurira. | Fuente: AMC

La primera imagen de la décima temporada de "The Walking Dead" mostró a Michonne (Danai Gurira) acabando con unos caminantes con un incendio forestal de fondo. El tráiler y las siguientes fotos incluían a Daryl (Norman Reedus), Cyndie (Sydney Park) y Alden (Callan McAuliffe) defendiéndose de los caminantes entre esas mismas llamas, y ahora un video detrás de escena insinúa que el fuego es provocado por un objeto que proviene del espacio.

En una imagen, capturada durante una lectura de guion de los nuevos episodios, se ve al actor Avi Nash sentado en frente de un póster que muestra un incendio forestal y, encima de las llamas hay un satélite, que coincide con el objeto extraño que aparecía en una foto detrás de Daryl y Cyndie.

"Una de las cosas que tenemos en esta temporada es que continuamos explorando elementos naturales y cómo influyen en nuestro mundo", dijo previamente Angela Kang, productora de "The Walking Dead", a "Entertainment Weekly". "Y el fuego es uno de esos elementos que entra en juego de una manera clave que tuerce la historia de forma muy emocionante".

"No quiero revelar demasiado sobre esta historia en particular porque espero que haya algunos aspectos inesperados", bromeó Kang. "Pero definitivamente veremos a nuestra gente tratando de lidiar con cosas que no pueden manejar de la misma manera que lo hacemos en nuestro mundo ahora".

En un video de la lectura de guion de 'The Walking Dead' se ven unas imágenes que muestran un misterioso satélite. ¿Cómo influirá en la trama? | Fuente: AMC

OBSTÁCULOS AMBIENTALES

Tras adelantar en la Comic-Con que habrá amenazas no humanas en la décima temporada de "The Walking Dead", Angela Kang insinuó otros obstáculos ambientales después del final de la entrega pasada en el que los protagonistas se enfrentan a una dura tormenta de nieve.

"Con el episodio de la nieve del año pasado lo pasamos tan bien", dijo Kang. "Habíamos querido hacer nieve durante años, por lo que fue un gran trabajo. Todavía estamos explorando otros tipos de obstáculos ambientales que no hemos hecho y visto antes, por lo que habrá otras cosas nuevas a tener en cuenta", reveló.

"The Walking Dead" estrenará su temporada 10 en octubre. La franquicia seguirá expandiéndose ya que el canal AMC puso en marcha un segundo spin-off, mientras que "Fear The Walking Dead" está actualmente emitiendo su quinta temporada. (Europa Press)

