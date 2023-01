Danai Gurira, quien interpretó a Michonne, publicó un sentido mensaje tras su salida de 'The Walking Dead'. | Fuente: FOX

Es difícil decir adiós, pero también era el momento de hacerlo. En el reciente capítulo de "The Walking Dead", la actriz Danai Gurira se despidió de la popular serie de zombis a la que se unió en la tercera temporada.

Tras los mensajes de apoyo de sus fans y videos en tributo a su personaje Michonne, la artista publicó un emotivo mensaje de despedida a sus seguidores y a sus compañeros en la ficción.

"¿Es posible sentir que tu corazón está roto y abrumado de amor a la vez?", comenzó Danai Gurira su comunicado que publicó en Twitter. "Dejar a Michonne ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho", admitió la actriz que se despidió de "The Walking Dead" en el capítulo 13 de la temporada 10.

Ella mostró su agradecimiento por "la amabilidad, belleza y generosidad" que recibió de los fans en los últimos días. Y recalcó que sin el fandom de la serie de zombis, que apoyó al personaje, no hubiera sido posible haber llevado a cabo este trabajo.

"He cambiado y crecido viviendo en este papel, que ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida [...] Recibir tanto amor significa todo para mí", compartió la también actriz de Marvel.

Danai Gurira también dio gracias al elenco y equipo con el que trabajó desde el 2012. "Todos, desde Andrew Lincoln hasta los últimos fans fieles, somos la familia The Walking Dead", agregó, recordando a su compañero que dejó la serie en el 2018.

En el capítulo 13 de la temporada 10, Michonne encuentra las botas de Rick (Lincoln) en un bote, junto con un dibujo en un celular. Acompañando a la emotiva carta la actriz colgó una foto sosteniendo dichas botas.

¿ES SOLO UN BREVE ADIÓS?

La actriz se despidió dejando una frase que podría significar que el adiós no es definitivo. "Nunca dejas de ser parte de esta familia. Continuaremos creciendo y estando juntos de varias formas a lo largo del camino", señaló.

Otra pista que apunta a que Michonne regresará a la franquicia son las palabras del director de contenido Scott Gimple. "Con Michonne apareciendo en 'The Walking Dead' por última vez, está claro que se espera que Danai Gurira esté en la trilogía de películas que mostrará a Andrew Lincoln retomar su papel de Rick Grimes", explicó en "Talking Dead".

La trilogía cinematográfica, por el momento, no tiene fecha de estreno. Por su parte, "Fear The Walking Dead" lanzará su sexta temporada este 2020, aunque tampoco tiene fecha fijada. El segundo spin-off de la serie, titulado "World Beyond", también estará disponible a finales de 2020. (Con información de Europa Press)

