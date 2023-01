La última temporada de 'The Walking Dead' se emitirá en el 2022. | Fuente: AMC

Todo tiene su final y “The Walking Dead” acaba de conocer el significado de esa frase. La serie del género apocalíptico de zombies, con más de una década de transmisión, terminará con la temporada 11. No obstante, estrenará un spin-off que seguirá la historia de los personajes Daryl y Carol.

La última entrega contará con 24 episodios y se emitirá en dos partes, como es habitual para la señal AMC. Por lo tanto, los primeros 12 capítulos se estrenarán en el 2021, mientras que el resto llegará en el 2022. Sin embargo, no será lo último que veamos de la ficción.

La producción de “The Walking Dead” —basada en los cómics de Robert Kirkman— solo verá parcialmente su final, debido a que se confirmaron dos spin-offs. El primero se centrará en una de las duplas favoritas de los fans: Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride), que se lanzará en el 2023, por lo que, habrá trama de zombies para un buen rato.

El siguiente será “Tales of the Walking Dead”, una serie derivada al estilo antología que se compondrá de episodios unitarios y limitados arcos narrativos sobre personajes conocidos o nuevos del universo de “The Walking Dead”.

EL AMPLIO UNIVERSO DE LA SERIE

Cabe recordar que, actualmente, la famosa serie de zombies cuenta con dos producciones basadas en la historia original: “Fear the Walking Dead”, en emisión de su sexta temporada, y “World Beyond”, cuyo estreno será en octubre. Por otro lado, se anunció una película sobre Rick Grimes (Andrew Lincoln), pero aún no tiene fecha oficial de estreno.

“The Walking Dead” estaba en medio de la transmisión de su temporada 10 cuando inició la pandemia de la COVID-19. El último episodio se estrenará el próximo 4 de octubre ante los retrasos. No obstante, se confirmó que tendrá 6 capítulos más, los cuales se podrán ver en el 2021 si no hay más paralizaciones de su rodaje.

Con un universo tan amplio, la ficción no morirá del todo y seguirá “andando” como los muertos vivientes en la ficción. Pero, desde hace varias temporadas atrás, ha dejado de ser de interés para los espectadores por la partida de los protagonistas originales y la narrativa extenuante. Ahora, por fin, dice adiós a la historia que inició todo.

Te sugerimos leer