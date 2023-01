'The Walking Dead' dice adiós a Michonne, una de los personajes principales en la serie de zombies. | Fuente: AMC

Michonne le dijo adiós a “The Walking Dead”, debido a que la agenda de Danai Gurira resulta cada vez más complicada para continuar grabando más temporadas. El pasado 22 de marzo se emitió el episodio 13 de la décima temporada de titulado “What We Become” (En qué nos convertimos), donde el personaje se despide de los espectadores. ¿O quizá no del todo?

Desde el rodaje, se conocía que Gurira dejaría de actuar en la popular serie de zombies para dedicarse a otros proyectos de actuación. Sin embargo, su despedida —al igual que la de Rick Grimes— debía ser emocionante, ya que interpretó durante años a este personaje salido de los cómics.

La estadounidense de ascendencia zimbabuense participó en su último episodio que rindió homenaje a Michonne. “The Walking Dead” se despidió de ella de una forma parecida a la que se fue Rick Grimes: con fantasmas del pasado acechándola y una búsqueda que la llevará hacia nuevos caminos. Atención, los siguientes párrafos contienen spoilers.

En “What We Become”, Michonne es capturada por Virgil, quien ha perdido la cabeza por perder a su familia. Él toma su espada, y le da una comida con drogas que logra que la mujer vea etapas de su pasado, donde ella toma las decisiones contrarias que la sitúan en el bando opuesto.

Vemos su primera aparición en la segunda temporada de “The Walking Dead”, pero esta vez no ayuda a Andrea. Después, se encuentra con la fallecida Siddiq, y finalmente aparece como una salvadora, con Lucille en sus manos.

En una emotiva escena, Michonne es perseguida por Daryl (Norman Reedus) y Rick (Andrew Lincoln) por haber matado a Glen y Abraham. Su vida termina cuando el protagonista le dispara en la sien. Vuelve a la realidad todavía encerrada en una celda. Decide atacar a Virgil para quitarle las llaves, y finalmente cuando está a punto de matarlo, muestra piedad.

Michonne encuentra unas botas similares a las de Rick y pide a Virgil que le muestre dónde las encontró. Él la lleva a un barco abandonado, y ahí encuentra un celular roto con el nombre “Rick” inscrito encima. Recuerda que todavía está buscando a Rick Grimes, y viaja hacia un lugar entre Virginia y Nueva Jersey, donde volverá a ponerse una capucha y caminará con zombies mascotas.

Sin embargo, encuentra dos extraños que le piden ayuda para regresar a casa, un grupo de gente ubicado en las zonas cercanas. Ella entiende que su misión continúa, y se embarca a una nueva aventura que podría llevarla a Rick Grimes. ¿Aparecerá Michonne en la película de “The Walking Dead”?

“Quiero decir, veremos cómo va. ¿Sabes a lo que me refiero?”, dijo Danai Gurira en una entrevista para Entertainment Weekly. En esa misma línea, habló sobre su despedida en la serie, la cual consideró una manera generosa de dejarla salir de la serie siendo fiel a sus ideales.

“En realidad, estaba muy agradecida por eso. Pensé que era una forma muy generosa de dejarla salir porque tiene que ser fiel a sí misma, y ​​ser sincera contigo misma tiene sus inconvenientes. La aspiración es que se supone que ella debe ir a buscar a su pareja, el amor de su vida, el padre de sus hijos, y llevarlo a casa”, agregó.

A pesar de que la actriz no está segura si volverá en la película de “The Walking Dead”, se refiere a esta como una despedida definitiva de la serie. Para Danai Gurira, sus últimas grabaciones interpretando a Michonne estuvieron repletas de emoción y amor.

“Cuando recibes todo ese amor al mismo tiempo cuando te vas, me sentí abrumada y muy llena de gratitud. Entonces estás temiendo ese último día, ese último minuto, ese último cuadro, lo estás temiendo”, comentó a EW respecto al adiós de Michonne. “Y al mismo tiempo, hay tanta belleza y amor a su alrededor que puedes estar en el momento con él. Fue genial. Fue hermoso. Fue como salir de casa. No hay nada como eso”, finalizó.

