Por esta razón Steve Carell abandonó 'The Office'. | Fuente: Europa Press / NBC

La marcha de Steve Carell de la mítica "The Office" fue un duro golpe para los fans de la comedia. El actor era el alma de la serie y, tras su partida en la temporada 7, la ficción solo se prolongó dos temporadas más. Nuevas revelaciones apuntan a que su salida no fue voluntaria.

Gracias al libro de Andy Greene, "The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s", se revela que el motivo de su salida estuvo más relacionado con la actitud ambivalente de la cadena NBC que por un deseo expreso del protagonista.

Las noticias relacionadas a la marcha de Carell comenzaron en abril de 2010, cuando reveló a la BBC que la séptima temporada de la serie iba a ser "probablemente" la última en la que iba a estar porque su contrato ya expiraba. El canal no le propuso una ampliación ni renegociar, así abandonó el show.

NADIE HIZO ESFUERZO EN RETENERLE

"Él me contó la historia. Estaba haciendo una entrevista en la radio y mencionó, sin querer, que la séptima temporada pudiera ser la última en la que apareciese", explica en el libro Brian Wittle, mezclador de sonido de "The Office".

"Pero nadie relacionado con la serie contactó con él, nadie le preguntó si quería marcharse o si se sentía cómodo. Al no recibir respuesta, pensó que tal vez realmente no les importaba [a los ejecutivos] si se iba o no y que quizás debería enfocarse en otros proyectos. Cuando ya se supo que estaba considerando seriamente abandonar el proyecto, nadie de la cadena hizo esfuerzo por intentar retenerle", terminó.

Las afirmaciones de Wittle son respaldadas por la estilista de la comedia, Kim Ferry, quien señala a NBC como la culpable de que Steve Carell no se quedase. "No quería dejar la serie. Había hablado con la cadena de que pensaba firmar por dos años más. Tanto él como su agente estaban dispuestos a negociar una ampliación", comentó.

"Cuando llegó la fecha límite, en la que el canal debía hacerle una oferta, no hubo nada. Entonces, su agente dijo: 'Bueno, supongo que no quieren renovarte por algún motivo'. Lo cual fue una decisión absurda de la cadena, creo yo", agregó.

'The Office' se emitió del 2005 al 2013. | Fuente: NBC

"ERA EL ALMA DE LA SERIE"

Las negociaciones de ampliación del contrato de Carell coincidieron cuando el canal NBC vivía un cambio de dirección, Jeff Zucker abandonaba el puesto y le sucedía Bob Greenblatt. El productor de "The Office", Randy Cordray, detalla en el libro que el nuevo director "no era muy seguidor" de la comedia.

"Si no te sientes respetado y ni siquiera te ofrecen un contrato o una negociación, entonces sigues tu camino", expone. Ante estas declaraciones, Greenblatt comenta que el actor "ya estaba de salida" cuando él llegó al cargo y no pudo hacer nada para retenerlo.

Para sus colegas, como la estilista Kim Ferry, después de su salida el show ya no fue lo mismo: "Nos dejó devastados su partida, él era el alma de la serie".

Parece que la cadena se dio cuenta (tarde) del error, puesto que lograron convencer a Steve Carell para que apareciese en el capítulo final de "The Office". (Europa Press)