El cantante Marilyn Manson y la actriz Sharon Stone se unen a la serie 'The New Pope'. | Fuente: FOX Premium

La actriz Sharon Stone y el cantante Marilyn Manson intervendrán en la serie "The New Pope", dirigida por el oscarizado director Paolo Sorrentino y protagonizada por los dos veces nominados a la estatuilla Jude Law y John Malkovich.

Se trata de la segunda serie de Sorrentino "ubicada en el papado moderno" que, en esta ocasión, contará con ocho capítulos y en la que repiten actores de "The Young Pope" como Javier Cámara y el peruano Ramón García.

En las nuevas imágenes de "The New Pope" aparece Sharon Stone, con un sobrio vestido negro y acodada en el respaldo de una silla atterciopelada donde se sienta John Malkovich, vestido de pontífice y con barba blanca. Mientras que Marilyn Manson se apoya en una bola del mundo iluminada, solo y en una sala aparentemente distinta a la primera.

Sharon Stone aparece al lado de John Malkovich, vestido de pontífice. | Fuente: FOX Premium

Marilyn Manson aparece apoyado, en una bola del mundo iluminada, en la serie 'The New Pope'. | Fuente: FOX Premium

Hasta el momento, no se han desvelado muchos detalles de la producción del drama, cuyo rodaje comenzó el pasado diciembre. Además aparecen fotos de los protagonistas grabando sus escenas en paisajes venecianos como el Gran Canal o la Plaza de San Marco.

"The New Pope" prologa la línea marcada en "The Young Pope", ficción que contaba la historia de Lenny Belardo (Jude Law), el primer papa estadounidense de la historia a raíz de una estrategia "mediática" del colegio cardenalicio.

Actualmente, FOX Premium cuenta con los derechos de su emisión exclusiva para América Latina. Los 10 episodios de su predecesora están disponibles en exclusiva en la App de FOX para suscriptores de FOX Premium en toda América Latina. (EFE)

'The New Pope' continuará con la historia de Lenny Belardo (Jude Law), el primer papa estadounidense. | Fuente: FOX Premium