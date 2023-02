Si bien la serie se había renovado para una octava temporada, aún se desconocía la continuidad de varios de sus protagonistas. | Fuente: CW

Tom Cavanagh y Carlos Valdés ya no formarán parte de la siguiente temporada de “The Flash”, así lo ha informado el medio “Deadline” a la víspera del estreno de un nuevo episodio.

Si bien la serie se había renovado para una octava temporada, aún se desconocía la continuidad de varios de sus protagonistas. Solo se confirmó la aparición de Grant Gustin como Barry Allen.

Según se ha revelado, la producción de The CW ya no tendría planes para que Tom Cavanagh y Carlos Valdés, quienes interpretan a Harrison Wells y Cisco Ramone, continúen en "The Flash". Sin embargo, se ha revelado que existe la posibilidad de que ambos actores sigan apareciendo como invitados en siguientes temporadas.

Por el momento, Carlos Valdés seguirá apareciendo como personaje regular hasta el final de la séptima temporada mientras que Tom Cavanagh aún no tiene fecha exacta de despedida.

La decisión de la salida de ambos actores se debería, entre otros no confirmados, al impacto de la pandemia que ha afectado una gran cantidad de producciones incluídas “The Flash”, suspendiendo negociaciones y acortando temporadas.

"Tom y Carlos han sido una parte integral de nuestro programa durante siete temporadas, y los extrañaremos mucho", dijo el productor ejecutivo y showrunner de "The Flash" , Eric Wallace, en un comunicado. “Ambos son talentos increíbles que crearon personajes queridos que los fans y el público de todo el mundo han llegado a amar. Es por eso que estamos felices de mantener la puerta abierta para las apariciones de regreso”.

