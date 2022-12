La actriz Mayim Bialik no ha visto un episodio completo de 'The Big Bang Theory'. | Fuente: Warner Channel

Durante 12 años y 232 capítulos, "The Big Bang Theory" conquistó a la audiencia con sus entrañables personajes y referencias a la cultura pop; llegando a catapultar a sus protagonistas al estrellato. Aún así, hay una actriz de la comedia que -por sorprendente que parezca- no ha visto ningún episodio.

La actriz Mayim Bialik, que se hizo mundialmente famosa interpretando a Blossom en la década de los noventas antes de dar vida a Amy Farrah Fowler, confesó que nunca ha visto un episodio completo de la serie.

"Nunca he visto la mayoría de los episodios", aseguró la actriz en una entrevista con Metro UK. "Nunca me veo en la televisión. Nunca me he sentado y he visto un episodio completo de nuestro programa". Más tarde explicó que sí ha visto algunos "fragmentos" de "The Big Bang Theory" mientras trabajaba en la ficción, pero nada más.

Mayim Bialik tiene un doctorado en Neurociencia en la vida real y ha escrito varios libros. Mientras que en la serie, su personaje llegó a ganar un Nobel de Física tras casarse con Sheldon Cooper (Jim Parsons). La actriz describió la filmación del último episodio como "muy emotivo" y aseguró que "nunca ha tenido un trabajo tan bueno y lo habría hecho durante todo el tiempo que la gente quisiera que lo hiciese".

DE VUELTA A LA TV

Tras el final de la aclamada "The Big Bang Theory", dos de sus estrellas volverán a formar pareja en una nueva comedia que alista Fox. Parsons y Bialik trabajarán juntos de nuevo, aunque no como desearían los fans de la ficción.

El proyecto, que ha sido anunciado bajo el título de "Carla", es una adaptación de la serie de la BBC "Miranda", creada por Miranda Hart. Ambos serán productores de la ficción, que tendrá a la actriz como protagonista.

Mayim Bialik interpretará a Carla, una mujer soltera, de 39 años, que gastó todo el dinero que sus padres reservaron para su boda en abrir un Cat Café en Louisville, Kentucky. Día a día lucha contra la sociedad, y su propia familia, para demostrar que aunque no siempre consigues todo lo que deseas, aún así puedes ser feliz. (Con información de Europa Press)

Te sugerimos leer