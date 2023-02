El personaje de Howard Wolowitz, interpretado por Simon Helberg en 'The Big Bang Theory', fue inspirado en una persona real. | Fuente: Warner Channel

Este es uno de los casos en el que la realidad supera a la ficción. Aunque los protagonistas de "The Big Bang Theory" eran unos personajes muy particulares, uno de ellos está inspirado en una persona real. Nada más y nada menos que Howard Wolowitz (interpretado por Simon Helberg), el ingeniero mecánico, casado con Bernadette y con una relación de dependencia con su madre Debbie.

Bill Prady, uno de los creadores de la popular comedia, tiene un amigo que se llama Howard Wolowitz, un programador con el que trabajó en una compañía informática. Ambos desarrollaron juntos un software, FilePro, en 1978. Parece que su experiencia con el verdadero Wolowitz y otros compañeros de trabajo fue lo que le hizo tener cierta "comprensión" hacia los geeks.

"Tuve una breve carrera como programador informático. Fue cuando dejé la Universidad de Nueva York, trabajando en RadioShack, estuve trabajando en la creación de un software en casa de mi amigo Howie en Brooklyn", declaró una de las mentes detrás de "The Big Bang Theory" en una entrevista para Slate.

Un dato curioso, aunque no desconocido, puesto que en 2012, Bill Prady compartió en Twitter una imagen del actor Simon Helberg al lado del auténtico Howard.

Tras 12 temporadas, "The Big Bang Theory" terminó por todo lo alto en mayo del 2019. Y, desde mediadios de este año, sus 279 episodios estarán disponibles en la plataforma HBO Max, que adquirió la ficción por cinco años. Como se recuerda, estuvo protagonizada por Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Kunal Nayyar, Simon Helberg, Melissa Rauch y Mayim Bialik.

Por otro lado, dos de sus actores volverán a reencontrarse, aunque en un proyecto completamente diferente. Helberg será uno de los protagonistas del drama "As Sick as They Made Us", que marcará el debut como directora y guionista de Bialik, que interpretó a Amy Farrah Fowler en la comedia. (Europa Press)

Te sugerimos leer