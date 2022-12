El doble episodio final de 'The Big Bang Theory' llegará a inicios de junio a Latinoamérica. | Fuente: Warner Channel

Los nerds más queridos de la televisión están listos para despedirse. "The Big Bang Theory" emitirá su episodio final, después de 12 temporadas, este 16 de mayo en Estados Unidos. Pero ¿cuándo se estrenará en Latinoamérica?

El canal Warner Channel ya transmite la última entrega de la comedia protagonizada por Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki), Penny (Kaley Cuoco), Amy (Mayim Bialik), Howard (Simon Helberg), Raj (Kunal Nayyar) y Bernardette (Melissa Rauch).

El lunes 20 de mayo, a las 9 p.m., lanzará el capítulo 21 de la temporada 12 llamada The Plagiarism Schism". De allí le seguirá "The Maternal Conclusion" (27 de mayo) para terminar con el doble episodio final ("The Change Constant" y "The Stockholm Syndrome") que se estrenará el domingo 2 de junio a las 9 p.m., según la programación de la televisora.

Las estrellas de 'The Big Bang Theory' dejaron sus huellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ADAM S DAVIS

MARATÓN

A lo largo de ese día, el canal Warner Channel emitirá una maratón con los capítulos de la última temporada de "The Big Bang Theory". La comedia, creada por Chuck Lorre y Bill Prady, cuenta la historia de un grupo de brillantes científicos con más de una dificulta para desarrollar sus relaciones personales.

Tras 12 temporadas, "The Big Bang Theory" se convirtió en una de las series más populares de la historia de la televisión. Recibió 52 nominaciones al Emmy ─Jim Parsons triunfó cuatro veces como mejor actor─ cuenta con el 'spin off' "Young Sheldon", que confirmó su tercera y cuarta temporada.

La popularidad de la comedia también llevó a que el antiguo Stage 25, donde se grababa el programa, cambie su nombre a "The Big Bang Theory Stage".

Este 2 de junio, préparate para despedirte de Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki) y Penny (Kaley Cuoco).

