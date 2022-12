The Big Bang Theory se despide de la televisión tras 12 temporadas. | Fuente: Instagram

“The Big Bang Theory”, la serie que cuenta la historia de los cuatro geeks que, a pesar de tener mentes privilegiadas y dominar la física cuántica, luchan para relacionarse con los demás, llegará a su fin ante la tristeza de los fanáticos.

Durante 12 temporadas, Leonard, Sheldon, Penny, Howard y Raj, entre otros personajes, hicieron reír a miles en sus hogares pero, lamentablemente todo tiene un final: el 16 de mayo se emitirá el último episodio de la serie en Estados Unidos.

Esta noche, precisamente, el elenco grabará el último episodio, y las despedidas no han tardado en llegar. Jim Parsons, quien interpreta a Sheldon Cooper, ya ha publicado un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, diciendo que “es difícil encontrar las palabras para articular lo que ha sido una experiencia profunda". Además, publicó una fotografía de la puerta A4, su viejo apartamento que servía como reunión para todos los amigos.

“Gracias, apartamento 4ª por ser el hogar de tantos sueños hechos realidad, de tantas amistades hechas (…). Cuando nos preparamos para grabar nuestro último episodio esta noche, para entrar y salir por la puerta de este apartamento por última vez, es difícil encontrar las palabras para expresar lo profunda que ha sido esta experiencia”, escribió.

De acuerdo con una entrevista realizada a Parsons para la revista EW, fue su decisión alejarse de la comedia. “No hay ninguna razón negativa para dejar de hacer Big Bang. Sentimos que hemos podido hacer esto durante años, no se siente como si hubiera algo sobre la mesa. No es que no pudiéramos seguir haciéndolo, pero parece que hemos masticado toda la carne de este hueso. Supongo que, a nivel personal, se siente como el momento adecuado de mi vida”, refirió.

Kunal Nayyar, quien interpreta al intrépido Raj, también hizo uso de la misma red social para agradecer a sus compañeros y al público en general por sintonizar la serie por años. “La fama puede sentirse como una jaula, así que gracias por hacernos sentir lo suficientemente seguros como para ser libres”, escribió el actor, quien justamente cumple años en esta fecha.

