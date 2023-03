Thalía aseguró que le gustaría volver a la actuación y no descartó que sea en una producción de Netflix. | Fuente: Instagram / Thalía

La década de 1990 fue la época dorada para Thalía en la televisión. De 1992 a 1996, alcanzó la cresta de popularidad al protagonizar tres recordadas telenovelas: “María Mercedes”, “Marimar” y “María, la del barrio”.

Sin embargo, años después, la artista se inclinó por dedicarse a tiempo completo en su carrera como cantante. Hasta que, hace poco, en una entrevista a ¡Hola! TV, confesó que cabe la posibilidad de volver a la pantalla chica.

“Yo adoro la actuación, me encanta, ahorita estoy muy enfocada en lo que es la música, pero también me gustaría regresar a la actuación”, señaló. ¿A qué proyecto estaría apuntando la intérprete de "Marimar"?

Aunque todavía no hay nada concreto, Thalía no descartó que pueda tratarse de una serie con Netflix en la que todavía no existe un guion. “Yo creo que es algo que está flotando, como un rumor, como unas pláticas o algo”, indicó.

EL REMAKE DE "QUINCEAÑERA"

“Quinceañera” es una de las telenovelas mexicanas más recordadas de los años 80, pues en esta producción se reflejaron casos de pandillaje, alcohol y drogas, lo cual lo convirtió en una de los programas más exitosos de la televisión.

El año pasado, Televisa anunció una nueva producción, que contará con 25 capítulos y estará dirigida por Miguel Ángel Fox. Pero además reveló los nombres de las actrices que reemplazarán a Thalía y Adela Noriega, que daban vida a ‘Beatriz’ y ‘Maricruz’ en “Quinceañera”, respectivamente.

Macarena Achaga, actriz argentina de 27 años, dará vida a 'Maricruz' en “Quinceañera”. La artista también es modelo, cantante y presentadora de televisión, pero debutó como actriz en el 2012 en “Miss XV”.

Para el papel de 'Beatriz', la elegida fue Ela Velden, actriz y modelo mexicana de 27 años. Su popularidad creció por su personaje Mía Becker en la serie dramática "Caer en tentación". Ella es la nueva estrella de “Quinceañera”.

Te sugerimos leer