Carolina Miranda protagoniza 'Señora Acero', la temporada 4 se estrena este 7 de septiembre. | Fuente: Telemundo

Carolina Miranda asumió el protagónico de "Señora Acero" en la tercera temporada. Desde entonces, se convirtió en Vicenta Acero, la decidida mujer que ayuda a los inmigrantes a cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Este 7 de setiembre, por Telemundo Internacional, se estrena la siguiente entrega a la que la actriz califica como su favorita. "Van a ver a una Vicenta mucho más fuerte, decidida y con más acción que nunca", comentó en una entrevista del canal cedida a RPP Noticias.

¿Cuál crees que ha sido el diferencial en cuanto a actuación, entre tu personaje en "Señora Acero" y el resto de producciones en las que has trabajado? ¿Qué te dejó particularmente este protagónico?

Es una mujer con mucho carácter, dura, con acción en todos los poros. Sé que es un personaje que quizás pase una vez en la vida (espero que no), pero, definitivamente una mujer que vive un duelo todos los días y que su vida es un caos de esa magnitud como lo vive Vicenta, lo caracteriza para diferenciarse de todos los demás personajes. Por eso siempre digo que esto fue un parteaguas en mi carrera y agradezco estar tres años con la acción en las venas.

Grabas las partes de riesgo sin dobles, ¿hay alguna escena o momento que se te haya hecho difícil grabar?

Creo que todas. En cuanto decían "arma caliente" (qué quiere decir que las armas están cargadas) se sentía nerviosismo por no lastimar a nadie. También las peleas, rodar por el desierto con espinas, las larvas que se me pegaron en el río, las explosiones que me quemaron más de una vez, las pistolas que se encasquillaban y me explotaban en el oído. Son escenas de mucho riesgo, admiro y respeto a todos los stunts que se dedican a esto. Algo así difícilmente se va a repetir y ya extraño esa adrenalina.

'Es una mujer con mucho carácter, dura, con acción en todos los poros', comenta Carolina Miranda sobre su personaje. | Fuente: Telemundo

Como Vicenta Acero arriesgas tu vida para ayudar a que los inmigrantes lleguen a su destino, que en la vida real este personaje es crucial para quienes viajan mediante estas vías. ¿Recibes comentarios de fans que te cuentan que han vivido esta situación?

Sí, todo el tiempo, muy fuerte. Las personas me enviaban mensajes, correos, fotos de familiares y familia ya viviendo allá. Historias desgarradoras y de mucha admiración. Dos personas… recuerdo que me senté con ellas a platicar, me enseñaron fotos de sus hijos que estaban ahí y lloraban conmovidos por lo que veían en la serie y a mí se me apachurraba el corazón de ver a tantas personas tocadas emocionalmente por mi personaje.

¿Cómo fue la experiencia de grabación con el resto de los personajes del elenco?

Todos y cada uno de ellos son muy especiales para mí. Me llevo conmigo grandes amigos de la filmación y grandes conocidos que, a la fecha, me da mucho gusto verlos y saber de ellos. Siempre pasaba algo nuevo, sobre todo con Luis Ernesto Franco que es la persona con el mejor sentido del humor. Sabía que cuando grabara con él, iba a ser un buen día.

¿Estás trabajando en nuevos proyectos actualmente? ¿Cómo crees que afecta la nueva normalidad a las producciones?

Sí, estoy filmando una serie que también me tiene muy emocionada. La nueva normalidad nos afecta en todos sentidos, pero la producción es muy cuidadosa; nos hacemos exámenes semanales para descartar el coronavirus, hacemos todo con cubrebocas y caretas. Siempre digo: adaptarse o morir, y es momento de adaptarse a esta nueva normalidad.

ESTRENO

Fecha: Lunes 7 de setiembre, a las 6:10 p.m.Canal: Telemundo Internacional.

Vicenta Acero (Carolina Miranda) ayuda a los inmigrantes a cruzar la frontera de México para ir a los Estados Unidos. | Fuente: Telemundo