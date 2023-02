Así se caracterizó al actor para este comercial. | Fuente: Cadillac

A solo minutos del Super Bowl LV, un comercial ya ha dado que hablar: el actor Timothée Chalamet se convirtió en el hijo del “Joven Manos de Tijera”.

El actor de 25 años, quien ha participado en "Call me by your name", "Lady Bird" o "Dune", se unió a Winona Ryder, actriz que volvió a su papel de Kim, para recrear un anuncio publicitario de la marca de automóviles Cadillac.

El comercial cuenta cómo el hijo de Edward Scissorhands es excluido en el servicio de autobús de su ciudad por sus manos de tijera. Kim se da cuenta que puede ayudar a su hijo comprándole un auto eléctrico, justamente los que la empresa publicita.

Aunque el comercial será transmitido en el evento deportivo, ya está colgado oficialmente en YouTube:

“Fue bastante surrealista que Timothée interpretara a mi hijo, Edgar”, dijo Ryder a Variety. “Timothée es un joven increíble, tan talentoso y dulce. Sentí un vínculo bastante instantáneo con él”.

El Super Bowl, además de ser el mayor festejo de todo un país, también es uno de los espacios publicitarios más valorados del mundo, con anuncios vistos por millones de personas, pero que también cuestan gran dinero para ser emitidos.

La Super Bowl LV será la que tendrá menos público presente en la historia de la final. Auqnue el estadio Raymond James de Tampa tiene capacidad para 65.000 personas, la organización ha decidido que sólo se permita la entrada a 22.000 personas.

Te sugerimos leer