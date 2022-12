Disney anuncia nueva serie animada de Spider-Man en plena disputa legal con Sony. | Fuente: Disney | Fotógrafo: Disney Junior

Durante su panel en la D23 Expo 2019, Marvel Animation & Family Entertainment anunció la producción de "Marvel’s Spidey and His Amazing Friends" (título en español a confirmar), una nueva serie animada original para Disney Junior.

Esta nueva producción estará dedicada para el público infantil y fue anunciada tras confirmarse que Spider-Man ya no formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel tras la disputa comercial entre Disney y Sony.

La historia de la serie contará como el trepamuros, quien está acostumbrado a trabajar por su cuenta, deberá descubrir lo que hace falta para ser un superhéroe realmente sorprendente: ser un amigo del vecindario que trabaja comunión con los demás.

Junto con sus amigos Miles Morales y Gwen (también conocida como Ghost-Spider) se unirán a héroes como Hulk, Black Panther y Ms. Marvel para vencer a los enemigos malvados y aprender que trabajar en equipo es la mejor manera de triunfar.

“Los niños en edad preescolar ya adoran Spider-Man, así que seguramente estarán muy felices de ver a Peter Parker desplazándose por su pantalla en esta nueva serie. En el equipo de Marvel estamos encantados de lanzar nuestra primera serie para preescolares en Disney Junior, la plataforma de referencia para la audiencia”, afirmó Cort Lane, vicepresidente de Marvel Animation & Family Entertainment.

"Marvel’s Spidey and His Amazing Friends" cuenta con la producción ejecutiva de Alan Fine (The Avengers: Los Vengadores, de Marvel), Joe Quesada (Los Vengadores Unidos), Dan Buckley (Spider- Man, de Marvel), Cort Lane (Ultimate Spider-Man) y Eric Radomski (Los Vengadores Unidos).

Te sugerimos leer