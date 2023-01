'Somos tu y yo' se estrenó hace 13 años. | Fuente: Filmaffinity

Luego de 13 de años del estreno de la serie "Somos tú y yo", que contaba la historia del primer amor de un grupo de adolescentes, que disfrutaban del baile y el canto, recordamos a sus protagonistas.

Sheryl Rubio, Victor Drija, Rosmeri Marval y Arán de las Casas lograron impulsar sus carreras artísticas gracias al éxito de la serie, que contó con dos temporadas, giras de conciertos, spinf-off y versiones.

SHERYL RUBIO

Con apenas 15 años, Sheryl Rubio se convirtió en una famosa actriz y cantante gracias a "Somos tú y yo" (2007-2008), "Somos Tú y Yo, un nuevo día" (2009) y "NPS: No Puede Ser" (2010). Después de ello, trabajó en varias telenovelas venezolanas como "La Viuda Joven", "Mi Ex me tiene Ganas" y "Corazón Esmeralda".

En 2015, llegó a Telemundo, donde participó en "Guerra de Ídolos", "Escándalos" y "100 días para Enamorarnos". En 2018, obtuvo el papel de Lucía Dávila en la serie "La Casa de las Flores" y, este año, ya con 28 años de edad, Sheryl Rubio tenía planeado trabajar en su primera película, "No, porque me enamoro".

VICTOR DRIJA

Este actor conoció la fama desde muy pequeño, pues es hijo de dos reconocidos bailarines y coreógrafos venezolanos. Víctor Drija se convirtió en Víctor Gómez a los 22 años y tuvo que poner a prueba su talento para la actuación, el canto y el baile por varios meses.

Al terminar la serie "Somos tú y yo", interpretó a Gerardo Moncada en la telenovela "Natalia del Mar". Luego, en 2010, lanzó su primer sencillo como solista y, en 2014, emprendió una gira musical que recorrió Estados Unidos, Colombia, México, Ecuador y Chile.

Además, consiguió llegar a los Billboard Latin Music Awards en Miami, pues su carrera musical ha estado por encima de la actuación durante los últimos cinco años.

En 2019, anunció que espera su primer hijo junto a su esposa Blanca Aljibes y está a poco de convertirse en padre, lo cual ya ha celebrado junto a famosos como Chyno Miranda y Ricky Montaner.

ROSMERI MARVAL

Pese que solo tenía 14 años, esta actriz ya tenía experiencia en comerciales de televisión y campañas publicitarias en Venezuela. Así, fue elegida para ser Rosmery Rivas en "Somos tú y yo".

En las grabaciones además conoció al amor de su vida, Arán de las Casas. Tras nueve años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio el 8 de octubre de 2016. Dos años después anunciaron que llegaría su primer hijo, Ian Gael de las Casas Marval, quien nació el 30 de mayo de 2019.

Antes de ser mamá, participó en varias telenovelas venezolanas como "Amor Secreto" y "Válgame Dios". Al fijar residencia en Colombia, formó parte del elenco de la serie original de Fox y Caracol Televisión, "El Bronx", y se convirtió en la hermana del Libertador en la producción "Bolívar".

ARÁN DE LAS CASAS

Un año antes de interpretar a Arán Gutiérrez, participó en otro show juvenil llamado "Full Gente Nueva". Con 18 años, asumió el reto de darle vida al antagonista de Víctor Drija en "Somos tú y yo".

Al culminar "Somos tú y yo", participó junto a Rosmeri en "Válgame Dios", pero su pasión siempre fue la música, pues siendo un niño fundó la banda AFM junto a sus amigos del colegio. En 2012, lanzó su primer disco con el éxito "Ven, ven".

Actualmente, con el nombre de Aran One es en uno de los cantantes de música urbana venezolanos más exitosos y cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales.

