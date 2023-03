Caterine Siachoque interpreta a Hilda Santana en la exitosa telenovela 'Sin senos sí hay paraíso'. | Fuente: Instagram

Your browser doesn’t support HTML5 audio Caterine Siachoque conversó con RPP Noticias sobre los "proyectos ganadores" en donde ha trabajado. | Fuente: RPP Noticias

Han pasado 12 años desde que se estrenó la exitosa saga "Sin senos no hay paraíso". A fines del año pasado, finalmente se cerró el ciclo de su protagonista Catalina Santana. Pero el público quiere volver a ver la ficción. Por ello, Telemundo ha programado, para este 29 de enero, el estreno de la segunda temporada de su continuación "Sin senos sí hay paraíso".

¿En qué se quedó la historia? La telenovela verá el regreso de Catalina (Carmen Villalobos), la hija mayor de Hilda Santana (Catherine Siachoque), que se involucró con el narcotráfico y la prostitución. Ella pasó 20 años escondida tras (supuestamente) haber sido asesinada. En realidad, estuvo trabajando como agente encubierta.

Si la primera entrega, "Sin senos no hay paraíso", mostró a jóvenes obsesionadas con su físico y que buscan riquezas con la mafia; "Sin senos sí hay paraíso" tiene una impronta de empoderamiento femenino según Catherine Siachoque. "Esta parte muestra cómo la mujer ha llegado a salir adelante sin necesidad de eso [cirugías y depender de un hombre que la mantenga]", menciona en entrevista telefónica con RPP Noticias y otros medios de la región.

Además, recalca que es algo que se ve en su personaje de Hilda Santana: "lo vemos todo el tiempo. Ha mostrado cómo la mujer con su trabajo y honestidad logra salir adelante. Es una mujer resistente a todo lo que le pasa y sigue adelante".

Caterine Siachoque con los protagonistas de 'Sin senos sí hay paraíso'. | Fuente: Instagram

Tras una década a cuestas con el éxito de la telenovela ─también participó en otras ficciones como "¿Dónde está Elisa?"─ la actriz colombiana decidió ingresar a la universidad. Ella recuerda con gran cariño el haber sido parte de la ficción: "me siento afortunada y bendecida porque, a lo largo de mi carrera, he estado en proyectos ganadores".

Catherine Siachoque está casada, desde 1997, con el actor argentino-colombiano Miguel Varoni, conocido por su trabajo en "Pedro el escamoso" y "El señor de los cielos". Ellos han trabajado juntos en algunas telenovelas ─como "Las Juanas" y "La fan"─ pero la filosofía de la actriz es separar su trabajo de su vida personal.

En su hogar, dice que no hablan de proyectos. "No dejo que se me crucen los cables del matrimonio y lo profesional. Mi vida es mi familia y mi marido. Esa es la vida real. Mi profesión es mi trabajo, por eso lo hago con seriedad y responsabilidad. La gente merece que haga un trabajo sin divismos y sin estrellatos raros", señala.

Si bien Siachoque ya cerró el ciclo con "Sin senos sí hay paraíso: El final del paraíso", la última temporada de la saga, le gustaría ver un 'spin off' pues considera que es una historia donde "hay mucha tela para cortar y muchas cosas pueden pasar".

ESTRENO

Temporada 2: "Sin senos sí hay paraíso".Fecha: Miércoles 29 de enero, a las 9 p.m.Canal: Telemundo Internacional.

Telemundo lanza este 29 de enero la segunda temporada de 'Sin senos sí hay paraíso'. | Fuente: Telemundo

