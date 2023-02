¿Crossover entre 'Rick y Morty' y 'BoJack Horseman'? | Fuente: Composición

Los fanáticos de “Rick y Morty” esperan que pueda haber un crossover de la serie ya que, tal y como han demostrado en sus muchas disparatadas aventuras, el nieto y el abuelo pueden viajar prácticamente a cualquier universo paralelo.

Sin embargo, Dan Harmon, creador de la ficción, lo tiene muy claro. De entre todos los posibles cruces de historias, el que siempre le vuelve a la mente es "BoJack Horseman".

Así lo aseguró Harmon durante un evento virtual organizado por Adult Swim en el que, además de mostrar el primer adelanto de la quinta temporada de "Rick y Morty", un storyboard aún sin acabar, habló del futuro de la serie... y dejó volar su imaginación para señalar cuál sería su crossover soñado. Y ese no es otro que el que uniría a Rick con el caballo parlante de la ya difunta serie de Netflix.

Por supuesto, aunque existe la posibilidad, sería difícil recuperar al personaje y más ahora que la ficción ha concluido con la sexta temporada. Pero "BoJack Horseman" también aborda la depresión a través del humor animado, así que realmente su personalidad chocaría a la par que encajaría perfectamente con la del egocéntrico Rick Sanchez.

FIN DE "BOJACK" EN NETFLIX

Luego de más de seis años, "Bojack Horseman" llegó a su fin en la plataforma de videos Netflix. La historia del caballo depresivo ha logrado una audiencia cautiva que estuvo con grandes expectativas por los últimos ocho episodios de la sexta temporada.

En medio de su densa trama y la resolución de los conflictos de los personajes principales, en el penúltimo episodio de la ficción, existe un diálogo que hace referencia al Perú y, en especial, a Machu Picchu.

Además de querer una temporada exitosa de su equipo favorito de beisbol, el examigo de Bojack reveló que 10 años después de su despido viajó a Machu Pichu, donde se dio cuenta que “puede dar mucho más por su vida”.

- Secretariat: "Por el amor de… ¿Dónde está tu compromiso? Es como si no hubieras querido suicidarte”.

- Herb: “Y me alegra no haberlo hecho. Porque diez años después, ahí estaba, en Machu Picchu, y me di cuenta de que había mucho más que hacer en esta vida".

(Con información de Europa Press)

