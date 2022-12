Rebelde Way: Actriz revela que sufrió bullying de sus compañeros durante las grabaciones de la serie | Fuente: Captura de YouTube

Una dura revelación. La actriz Angie Balbiani, quien interpretó a Felicitas Mitre en "Rebelde Way", contó que fue víctima de bullying por parte de sus compañeros de elenco de la serie argentina.

"Yo hacía el personaje de una chica con sobrepeso y había dos o tres compañeros que constantemente hacían hincapié en eso, que me decían que era fea. Era desagradable. Viéndolo hoy, y teniendo un hijo, pienso que si le pasa eso a mi hijo, me muero. Pero en ese momento lo viví como natural. Triste, pero real", dijo en entrevista a Infobae.

"Me acuerdo que una vez había una revista del programa, y les preguntaron quién es la más linda del elenco. Es una pregunta para hacerte cargo de la respuesta o decir ‘No me gusta ninguna en particular’. Y la respuesta fue: ‘No sé quién es la más linda, pero sí quién es la más fea’. Y dieron a entender que era yo. No me considero una chica fea, no tengo complejos, pero me acuerdo que lo encaré y le dije: “Si vos tenés la posibilidad de dar una nota, ¿qué necesidad tenés de hablar de mí?”. Pero bueno, eran muchas presiones para todos, y no todos estábamos en la misma circunstancia. Lo entendí con el tiempo. Y la verdad que no me quitó disfrute", mencionó.

REGRESA VÍA NETFLIX

Los romances, la música y las aventuras adolescentes en el Elite Way School estarán de vuelta. Y es que, según comunicaron las redes sociales de Netflix Argentina y Netflix España, la exitosa serie argentina “Rebelde Way”, producida por Cris Morena, estará disponible en la plataforma de streaming desde el 9 de diciembre de este año.

La recordada serie se produjo entre 2002 y 2004 y ganó fama en su país de origen, Argentina, así como en otros lugares de Latinoamérica, incluido el Perú. Además, lanzó al estrellato a los actores Felipe Colombo, Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Luisana Lopilato, quienes interpretaron, respectivamente, a los adolescentes rebeldes Manuel Aguirre, Pablo Bustamante, Marizza Spiritto y Mía Colucci.

