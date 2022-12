“Pasión de gavilanes”: Confirman el regreso de la telenovela con segunda temporada | Fuente: Telemundo

Casi 15 años después, “Pasión de gavilanes” regresará a la pantalla chica. Así lo anunció la cadena Telemundo en un comunicado que revela que la secuela retomará la historia de las familias Reyes y Elizondo.

La secuela narrará la historia veinte años después de que los tres hermanos Reyes encontraran el amor en las tres hermanas Elizondo en medio de una venganza por la muerte de su hermana “Libia”.

“Esta nueva generación de ‘Pasión de gavilanes’ está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo. La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia”, señala el comunicado.

Aunque Telemundo aún no ha brindado más detalles de quiénes serán los protagonistas de la segunda parte o si los actores del elenco original retomarán sus papeles, varios de ellos se han pronunciado señalando que les encantaría ser parte de esta nueva "Pasión de gavilanes"

“Por ahora la verdad no hay planes, pero me encantaría, me parece lo máximo. Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros y obviamente me encantaría volver a estar en esta producción”, aseguró para el medio “People en Español”, la actriz Paola Rey, que interpreta a Jimena Elizondo.

EL REENCUENTRO

En julio de 2020, en medio de la pandemia de la COVID-19, a 15 años de su estreno en la pantalla chica, el elenco de “Pasión de Gavilanes” se reencontró en una reunión que tuvieron a través de Zoom con motivo del relanzamiento de la telenovela en Caracol Televisión, en Colombia.

Así, desde sus respectivos hogares, Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan Reyes), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes) y Natasha Klauss (Sarita) transmitieron este encuentro en el que llamó la atención de la ausencia de Michel Brown (Franco Reyes).

NO SERÁ UN “REBOOT”

Aunque hasta el momento no se tiene mucha información sobre la nueva entrega de “Pasión de Gavilanes”, se sabe que la trama será una continuación de la original. Por tanto, no sería un reinicio de la historia (también conocido como reboot) como ocurrió anteriormente.

En ese sentido, la segunda parte de la telenovela será distinta a otras versiones de la producción, como “Gavilanes”, producida en España por el canal Antena 3, que tuvo en su elenco a Rodolfo Sancho, Roger Berruezo, Diana Palazón y Claudia Bassols.

Inclusive, Telemundo se sumó a realizar un remake de “Pasión de Gavilanes” para Estados Unidos, pero bajo el título “Tierra de Reyes”. Como se ve, la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo continúa siendo motivo de interés por la audiencia.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Aunque Julio Verne sobresalió sobre todo por escribir novelas de anticipación científica, “La vuelta al mundo en 80 días” es una novela de viajes, repleta de riesgo, aventura y humor donde nuestros protagonistas van sorteando toda clase de obstáculos para cumplir su propósito.

Te sugerimos leer