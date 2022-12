'Outlander' continuará por una séptima temporada. | Fuente: STARZ

Los fans de "Outlander" están de enhorabuena. La producción de la sexta temporada de la ficción acaba de comenzar, pero la serie de Starz ya renovó para una séptima temporada.

"Estamos muy emocionados de que Starz nos haya dado la oportunidad de continuar el viaje épico de 'Outlander'", dijo el showrunner Matt Roberts a través de un comunicado.

"Estamos ansiosos por entrar en la sala de guionistas y comenzar a desgranar 'Echo in the Bone', y esperamos con ansias dar a los fans otra temporada de esta emocionante historia", añadió sobre la serie basada en las novelas de Diana Gabaldon.

A través de un video, los protagonistas Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton y Richard Rankin confirmaron en redes sociales que la romántica historia de viajes en el tiempo continuará. "Un gracias masivo. No podemos esperar para continuar la historia con todos ustedes", dijo Balfe desde el set de la ficción.

"An Echo in the Bone" es la séptima entrega de la saga literaria escrita por la autora estadounidense. La séptima entrega de "Outlander" contará con 12 episodios y se ha confirmado el regreso de los protagonistas:

"An Echo in the Bone" narra la vida de Bree y Roger después de que ellos y sus hijos regresaran al siglo XX, donde se encuentran con otra persona que ha viajado en el tiempo. Por su parte, Claire, Jamie y el ahora adulto William se ven envueltos en una guerra. Se sabe que al menos dos personajes morirán, y que Lord John tomará medidas drásticas para mantener a Claire a salvo.

El elenco de "Outlander" se encuentra actualmente filmando la sexta temporada en Escocia. La producción, que se reanudó en febrero, se vio afectada por la pandemia del coronavirus. Por el momento se desconoce la fecha de estreno de los nuevos capítulos, aunque todo apunta a que no llegarán a Starz hasta principios de 2022. (Europa Press)

