Recomendamos 10 películas y series por el Día del Orgullo LGBT. | Fuente: Netflix / HBO

Este 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGBT, fecha que busca fomentar la tolerancia e igualdad hacia la comunidad. A propósito, armamos una lista de series y películas para ver en este día.

EUPHORIARecién estrenada, la serie protagonizada por Zendaya se centra en unos jóvenes de secundaria y sus vivencias con las drogas, el sexo, su identidad, traumas, el amor y amistad. Hunter Schafer es una mujer transgénero que consiguió su primer rol con esta ficción. Ella interpreta a Jules Vaughn, una joven transgénero que es la mejor amiga de Rue (Zendaya). Fecha: Domingos, a las 9 p.m. por HBO.

GENTLEMAN JACKLa serie, de ocho capítulos, cuenta la historia de Anne Lister (Suranne Jones), una revolucionaria en la Inglaterra de 1832. Ella busca rompe el status quo pues su sueño es casarse con otra mujer; además sorprende a la sociedad conservadora al convertirse en una mujer de negocios. Por HBO GO.

THE NORMAL HEARTEn la década de 1980 en Nueva York, un escritor (Mark Ruffalo) y sus amigos se unen para exponer la verdad sobre la emergente crisis de Sida tanto al gobierno como a la comunidad gay. En el elenco participan: Matt Bomer, Jim Parsons, Alfred Molina y Julia Roberts. Por HBO GO.

LOOKINGSe centra en un grupo de amigos gays que viven en San Francisco. Las relaciones, la familia y las carreras son temas de la ficción, que duró dos temporadas, protagonizada por Jonathan Groff.

BEHIND THE CANDELABRAPelícula, dirigida por Steven Soderbergh, sobre el famoso pianista Liberace (Michael Douglas). La trama gira en torno a su relación con Scott Thorson (Matt Damon), mucho más joven que él. Por HBO GO.

ORANGE IS THE NEW BLACKFicción que sigue la vida en prisión de Piper Chapman (Taylor Schilling) y las demás reclusas de Litchfield. La serie se ha consolidado como estandarte de la visibilidad de las parejas lesbianas. La actriz transgénero Laverne Cox participó en la comedia que estrenará su última temporada el 26 de julio. Por Netflix.

HISTORIAS DE SAN FRANCISCOContinuación de la miniserie de 1993, que retoma la vida de Mary Ann (Laura Linney) a 20 años de que se fuera detrás de su carrera. De vuelta en San Francisco, se reencuentra con su hija (Ellen Page) y con Brian, el exmarido, mientras trata de dejar atrás su vida aparentemente perfecta en Connecticut. Por Netflix.

SENSE8Serie de ciencia ficción, de dos temporadas y un epílogo, que sigue la historia de ocho personas alrededor del mundo conectadas mediante la mente. La ficción representó a varios personajes LGBT. Por Netflix

RUPAUL'S DRAG RACE'Reatily show', a cargo de RuPaul, que busca a la nueva superestrella drag estadounidense. Cuenta con 11 temporadas. Por Netflix

ALEX STRANGELOVECinta romántica sobre Alex Truelove, un estudiante de último año de secundaria, tiene una maravillosa enamorada y un futuro brillante. Pero su vida se complica cuando conoce a Elliot, un encantador chico gay que involuntariamente hará que Alex cuestione su identidad sexual. Por Netflix

