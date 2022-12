Júlia Horta, flamante Miss Brasil, aprovechó el desfile en traje típico para enviar un poderoso mensaje a favor de las luchas femeninas. | Fuente: EFE

El 6 de diciembre, se llevaron a cabo las competencias preliminares al Miss Universo 2019, cuya ceremonia se celebrará el 8 de diciembre. Fue una oportunidad para que las reinas de belleza de 90 países y territorios autónomos sumaran puntos de cara a la gran final.

Así, más de una candidata sorprendió al comité de selección, compuesto por segunda vez consecutiva solo por mujeres, ya sea en las categorías de desfile en traje de baño, traje de gala y traje típico.

Durante la pasarela de traje típico, la representante de Perú, Kelin Rivera, fue una de las más descollantes al usar una vestimenta inspirada en la tapada limeña y el Señor de los Milagros, dos imágenes icónicas de la capital peruana.

Así como la Miss Perú 2019, hubo otras reinas de belleza que también dejaron atónitos al comité con sus trajes. Incluso una de ellas, Júlia Horta, representante de Brasil, aprovechó el momento para enviar un poderoso mensaje en favor de la lucha femenina.

La también periodista captó la atención de todos al mostrar un cartel que decía: 'Detengan la violencia contra las mujeres'. | Fuente: EFE

MENSAJE DE MISS BRASIL

Júlia Horta, la flamante Miss Brasil que compite en el Miss Universo 2019, se perfila como una de las favoritas para alzarse con la corona en los estudios Tyler Perry de Atlanta (Georgia, Estados Unidos).

Periodista de profesión, Horta desfiló con un traje típico inspirado en el uniforme de la selección de fútbol de su país. Sin embargo, lo sorpresivo fue el cartel que mostró durante esta pasarela, cuyo mensaje decía: “Detengan la violencia contra las mujeres”.

Como afirmó en una publicación de su cuenta de Instagram, la Miss Brasil 2019 buscó rendir homenaje al fútbol femenino. “Especialmente a nuestra admirada Marta Silva, quien tiene el récord del mejor jugador del mundo, siendo un récord no solo para mujeres, sino también para hombres”, escribió.

Asimismo, la modelo hizo un llamado a reclamar la igualdad de derechos y una sociedad más justa para ambos géneros. “Queremos derechos y oportunidades, respeto, espacio. No queremos, no merecemos y no toleraremos ser violadas, asaltadas, acosadas”, señaló en sus redes sociales.

Finalmente, repasó la situación actual que vive su país respecto a la violencia de género. “Brasil todavía se encuentra entre los primeros 5 países en el mundo donde la mayoría de las mujeres son asesinadas… Debido a esto, una vez más es importante decir: DETENGAN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”, aseveró la periodista.

Como se recuerda, Júlia Horta (25 años) creó un proyecto a través del cual busca compartir conocimientos sobre oratoria, meditación, feminismo y empoderamiento. La candidata al Miss Universo 2019, además de pelear por los derechos de las mujeres, también aboga por la diversidad y el medio ambiente.

Te sugerimos leer