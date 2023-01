La vida de Mercedes Sosa será llevada a una minificción por el director Rodrigo Vila. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Marcelo Sayao

La vida y obra de la emblemática cantora argentina Mercedes Sosa (1935-2009) será plasmada en una miniserie de ficción de 13 episodios que se estrenará en 2021 y que cuenta con el aval de la familia de la artista, indicó este 7 de julio la productora encargada del proyecto. La propuesta ya está en etapa de desarrollo y escritura de guiones por parte de Cinema 7 Films, que ya en 2013 había estrenado un documental sobre la intérprete, dirigido por Rodrigo Vila, quien a su vez es el fundador de la productora y ya tiene la autorización de Araceli y Agustín Matus, los nietos de Sosa. "Es un proyecto que con Agustín aceptamos, porque nos lo propuso Rodrigo, que ya lo conocemos hace más de 10 años. En cuanto nos propuso hacer una serie, dijimos que sí", dijo Araceli a EFE.

UN RECORRIDO POR EL DRAMA Y EL ÉXITO

La miniserie recorrerá no solo el éxito que la artista cosechó en multitud de países, sino también la dramática historia de superación personal de la considerada mayor emblema del folclore argentino, que nació en la pobreza, sufrió persecución política y padeció una depresión que casi fue mortal. "Nos llena de orgullo y alegría poder llevar a la pantalla la vida de nuestra abuela Mercedes, una mujer que ha sorteado todo tipo de dificultades, convirtiéndose en un símbolo de lucha y en una de las voces más importantes de toda América Latina", expresaron sus nietos, descendientes directos de la cantora tras la muerte en 2019 de su único hijo, Fabián, en un comunicado difundido por la productora. Ambos proporcionarán material inédito de su abuela, eterna voz de himnos del cancionero latinoamericano como "Alfonsina y el mar", "Todo cambia", "La maza" y "Zamba para no morir", para facilitar el trabajo. El director y productor Rodrigo Vila destacó su interés de retratar a Mercedes "tal cual era, con sus virtudes y sus tribulaciones, una heroína de carne y hueso". "No tenemos dudas que el gran público se va a sorprender con esta serie, sobre todo el más joven", agregó. Por el momento, se desconoce el elenco de actores que participará de la serie y la plataforma por donde será distribuida.

"LA VOZ DE AMÉRICA"

Nacida en 1935 en la norteña provincia argentina de Tucumán, hija de un obrero de la industria azucarera y de una lavandera, Mercedes Sosa, por muchos conocida como 'La Voz de América' o 'La negra Sosa' empezó a cantar en su juventud y no dejó de hacerlo hasta su fallecimiento en octubre de 2009 a los 74 años. A través de las canciones con las que pisó escenarios de todo el mundo, la célebre tucumana logró visibilizar la justicia y la dignidad de los pueblos originarios, los trabajadores, las mujeres y los niños. Fue amenazada por la última dictadura militar argentina (1976-1983), lo que la llevó a exiliarse primero en París (Francia) y luego en Madrid (España), y, además de grabar multitud de discos, compartió escenario con artistas tan diversos como Luciano Pavarotti, Joan Baez, Caetano Veloso y Shakira.

(Con información de EFE).

