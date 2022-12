Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann decidieron que su hija aparezca poco en 'De viaje con los Derbez'. | Fuente: Instagram

Mauricio Ochmann volvió a descartar que su participación en la segunda temporada de “De viaje con los Derbez”, reality centrado en la familia de Aislinn Derbez, su todavía esposa y madre de su pequeña hija Kailani.

“No, obviamente no, ya nada que ver [con el programa]”, sentenció el intérprete mexicano al programa “Suela la sopa”. Ochmann también subrayó que Kailani tendrá pocas apariciones en el proyecto luego de que él y Aislinn llegaran a un acuerdo de no exponerla demasiado.

“Fue en pareja [tomada la decisión], y nada, para que se divirtieran ellos y yo me quede con ella [Kailani]”, aseguró el actor de teleseries como “El Chema” y “Hazlo como hombre”.

Por otro lado, Ochmann celebró hace poco los tres años de su hija menor y detalló que fue una fiesta “en familia”. “Estuvo increíble, la verdad estuvo muy padre. Le gustan mucho los caballos y tratamos de hacer esta temática”, indicó.

La próxima entrega de “De viaje con los Derbez” espera estrenarse este año, con capítulos enfocados en la familia del popular actor Eugenio Derbez durante la pandemia del nuevo coronavirus.

Eugenio Derbez sobre la salida de Ochmann

La salida de Mauricio Ochmann en “De viaje con los Derbez” ocurrió luego de su separación de Aislinn Derbez en marzo de 2020. Aunque ambos todavía llevan una relación como padres de la pequeña Kailani, su ausencia en la segunda temporada de la serie es uno de los detalles que más destacó luego del anuncio.

En el 2019, se estrenó el proyecto familiar de la mano de Amazon Prime Video. Con un estilo reality y una fórmula similar a las Kardashian, el programa se convirtió en un éxito en la plataforma digital.

Sin embargo, Mauricio Ochmann no participará en esta segunda temporada de “De viaje con los Derbez”, después de que se separa de Aislinn Derbez unos meses atrás. Al respecto, el padre de la actriz, Eugenio Derbez, bromeó con el nuevo “reemplazo” para la expareja de su hija.

“Salió un familiar y entró un nuevo familiar”, señaló Derbez sobre la salida de Ochmann y la llegada de su mascota Fiona, quien se ha adaptado bastante bien a la dinámica de las grabaciones. En ese sentido, agregó que fue el actor quien decidió abandonar la producción: “Él nos dejó a nosotros, no nosotros a él”.

En mayo del año pasado, el protagonista de “A la mala” dijo que no había quedado muy contento con el formato de reality: “Mi experiencia no fue la mejor, yo me quedo con la ficción y me quedo con el teatro. Para mí fue como experimentar en un género nuevo y, la verdad, es que a mí el género no me terminó por encantar”.

