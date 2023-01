Las series animadas de Spider-Man han tenido un largo recorrido por la televisión. Algunas están disponibles en Disney Plus, plataforma que recientemente llegó a Latinoamérica. | Fuente: Captura de pantalla

¿Cuál es el superhéroe más famoso de Marvel? Si se habla de los cómics, puede que sea difícil elegir solo uno. Por el lado de las adaptaciones cinematográficas, puede que lo sean Iron Man o Capitán América. Sin embargo, hubo un personaje que acompañó a múltiples generaciones frente a la pantalla chica: el buen vecino Spider-Man.

Spider-Man cuenta con un largo recorrido en el mundo de la animación, ya que su éxito se impuso a otras populares series animadas como “Los Cuatro Fantásicos” o “X-Men”. Desde la década de los 60, el aclamado Spidey ha acompañado a grandes y chicos con sus aventuras en la televisión.

Amadas, odiadas o convertidas en memes, las series animadas de Spider-Man han tenido una gran vigencia con el paso de los años. Además, la adaptación televisiva del superhéroe ha logrado conectat a los fans más longevos con los más jóvenes. Con la llegada de Disney Plus a Latinoamérica, una gran mayoría se pueden ver a través de su plataforma streaming.

SPIDER-MAN (1967)

Se trata del primer programa animado de Spider-Man y uno de los más conocidos por los fanáticos más antiguos de Marvel. En la actualidad, es considera un clásico de la televisión, aunque, en la última década ha dado origen a múltiples memes como la recordada escena de los Spidey señalándose el uno al otro.

En esa época, la serie animada fue considerada una novedad por emitirse a color. Pese a que sus argumentos eran un poco sosos, aparecieron diversos personajes de los cómics como parte de historias muy llamativas. Para malestar de los seguidores de antaño, no se encuentra disponible en el servicio de Disney.

SPIDER-MAN (1981)

Disponible en Disney Plus. Algunos años después, Spider-Man regresó al mundo de la animación con nuevas aventuras para sus seguidores. A diferencia de su antecesor, el diseño de los personajes demostraba unas claras mejoras, así como un desarrollo más completo de los arcos narrativos en cada episodio.

En su tiempo al aire —posteriormente es cancelada por bajo ráting—, la producción animada pudo reunir en la pantalla chica a otros superhéroes de Marvel que acompañaron al arácnido en su lucha contra el crimen.

SPIDER-MAN AND HIS AMAZING FRIENDS (1981)

Disponible en Disney Plus. En ese mismo año, se lanzó una continuación de la serie protagonizada por Peter Parker. Para diferenciarse, y ofrecer un producto más novedoso, se añadieron a Starfire y Iceman como personajes recurrentes que actuaron fieles compañeros de Spider-Man. Además, se incluyó a otros superhéroes como los X-Men, Capitán América y Iron Man en algunos episodios.

SPIDER-MAN: LA SERIE ANIMADA (1994)

Disponible en Disney Plus. Otro éxito televisivo de Marvel. Al verse opacado por otros superhéroes en la década de los 80, Spider-Man se apoderó de los años 90 con una serie animada completamente renovada y que marcó la infancia de más de uno. La exitosa producción es considerada la mejor serie animada del arácnido hasta el día de hoy, ¿y cómo no si lo tuvo casi todo?

Con una mayor duración y argumentos pulidos, esta serie animada adaptó historias que se contaron en los cómics de Marvel entre las décadas del 60 y 90. En ese sentido, ofreció un gran vistazo a los villanos más importantes de las historietas de Spider-Man: el duende Verde, Dr. Octopus, Lagarto, Morbius, entre otros.

SPIDER-MAN: UNLIMITED (1999)

Disponible en Disney Plus. Originalmente, esta serie fue concebida como el spin-off de la exitosa “Spider-Man: La serie aniamada”. Sin embargo, el resultado fue una dimensión alterna con otro Spider-Man, el cual se enfrenta a personajes clásicos reimaginados para ofrecer tramas muy diferentes en la nueva adaptación televisiva.

No obstante, hubo ciertos ataques desde las trincheras de fans de DC Comics, debido a que el traje del superhéroe recordaba mucho al del protagonista de “Batman Beyond” (1999), que nace como una apuesta futurista de Batman.

THE SPECTACULAR SPIDER-MAN (2008)

El gran regreso de Spider-Man en pleno siglo 21. Su versión era mucho más juvenil que las anteriores entregas, y servía como una transición divertida entre el superhéroe de Tobey Maguire al de Andrew Garfield. Sin duda, encantó a más de un fanático y no solo teniendo en cuenta a los más pequeños, ya que los mayores también reconocieron su pronta popularidad.

“The Spectacular Spider-Man” fue el último proyecto animado en el que Sony estuvo involucrada, ya que luego los derechos pasaron a ser enteramente de Disney. Ascendió rápidamente en la lista de las mejores adaptaciones de Spider-Man, colocándose muy cerca de la serie animada de los noventa. No disponible en Disney Plus, porque fue cancelada en medio de una discusión por los derechos del personaje entre Marvel, Sony, y Walt Disney.

ULTIMATE SPIDER-MAN (2012)

Disponible en Disney Plus. Se trata de la más reciente serie animada de Spider-Man que fue desarrollada enteramente por Disney. Llegó como parte de los productos en torno a la franquicia liderada por Andrew Garfield. Por ello, la preparatoria era de unas tramas centrales de la historia, sin embargo, no estuvo lejos de hacer madurar a Peter Parker en la pantalla chica.

Contó con la participación de Deadpool, los Avengers, e incluyó un arco que adaptó el Spiderverso por primera vez en una serie animada. Hasta la fecha, es una de las pocas adaptaciones televisivas de Spidey que no ha sido cancelada y ha concluido por decisión propia de su equipo.

MARVEL'S SPIDER-MAN (2017)

Disponible en Disney Plus. Se trata de una serie de televisión animada de acción-aventura, de ciencia ficción basada en los cómics de Spider-Man y sirve como reemplazo de la serie anterior "Ultimate Spider-Man", siendo ahora un reinicio. Se emitió entre el 2017 y 2018 en Disney XD.

Hasta la fecha, es la última producción animada basada en los cómics del arácnido publicados por Marvel. A diferencia de sus antecesoras, es una de las que ha tenido una muy baja aceptación por parte de los fanáticos, debido al nuevo reinicio para su historia.

