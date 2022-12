'Mare of Easttown' estrenó su último episodio el pasado 30 de mayo. | Fuente: HBO

"Mare of Easttown" ha cosechado un enorme éxito de crítica y público, razón por la que se perfila como uno de los mejores títulos de la televisión en el 2021. La ficción policiaca protagonizada por Kate Winslet fue concebida como una miniserie cerrada, pero no son pocos los fans que se preguntan por una posible segunda temporada en HBO.

¿Podría ser un nuevo caso que pueda hacer regresar a Mare y el resto de ciudadanos de Easttown? Interrogado por esta consulta, el guionista de la serie, Brad Ingelsby, no descartó la posibilidad de regresar al pequeño pueblo de Pennsylvania siempre que den con una historia que les convenza lo suficiente y "esté a la altura de la primera temporada".

"‘Mare of Easttown’ fue escrita como una serie limitada y termina, no hay más misterios por resolver. Pero si Kate [Winslet] y yo encontramos una nueva historia que valga la pena contar, podemos darle a Mare un nuevo capítulo", afirmó en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter.

En ese sentido, Ingelsby deja abierta la puerta a una posible nueva entrega de la producción original de HBO… Aunque siempre y cuando se trate de algo que les "convenza" y cuente con "una nueva historia que logre estar a la altura de la primera temporada y pueda deleitar al público".

Kate Winslet extraña su personaje

Más clara incluso se mostró la propia Kate Winslet, protagonista y también productora de "Mare of Easttown", que aseguro que estaría "encantada" de volver a meterse en la piel de la inspectora Mare Sheehan. "La echo de menos, de verdad que lo hago. Es la cosa más extraña. Me siento como si estuviera de luto", confesó en conversación con TV Line.

La ganadora del Oscar admitió que su protagónico en la miniserie de HBO "fue un papel completamente maravilloso". "Hay algo muy adictivo en dar vida a Mare, porque es tan escandalosa, adorable, brillante y real... ¿sabes? Adoré interpretarla", sentencia Winslet. (Con información de Europa Press)

