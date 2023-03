Diego Boneta adelantó a través de sus redes sociales una de las canciones que aparecerá en la segunda temporada de 'Luis Miguel, la serie'. | Fuente: IMDB

Cada vez parece más próximo el cierre de grabación de la próxima temporada de “Luis Miguel, la serie”, producción de Netflix que continuará con Diego Boneta en el rol protagónico como el ‘Sol de México’.

A través de sus redes sociales, el actor compartió, recientemente, una nueva muestra de lo que traerá el estreno de la serie. Esta vez, se trató de una de las canciones de las 11 que aparecerán durante la segunda etapa del proyecto televisivo basado en la vida del cantante Luis Miguel.

“Penúltimo día en el estudio”, dijo Boneta, desde su cuenta de Instagram, acompañado del productor Kiko Cibrian, dando a entender que las canciones del popular ‘Luismi’ para la serie continúan en grabación. “¿Se la saben? ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? Suave, suave, suave”, señaló el actor mexicano y, seguidamente, sonó el inicio del sencillo “Suave” del artista.

Así, este tema se suma a “Cómo es posible que a mi lado” y “México en la piel”, ambas canciones que se dejaron oír durante el primer adelanto de la serie que se publicó hace unas semanas.

BONETA Y LOS SECRETOS DE LA SERIE

Hace unas semanas, Diego Boneta sorprendió al revelar detalles inéditos de las grabaciones de la primera temporada de "Luis Miguel, la serie", aclamada producción original que también significó el relanzamiento musical de 'El Sol de México'.

En un video publicado en redes sociales por Netflix, aparece el actor contando anécdotas nunca antes reveladas sobre las filmaciones de la serie. El intérprete contó el trabajo que tuvieron hacer en su dentadura para parecerse a Luis Miguel.

"Después de 7, 8 pruebas, se me ocurrió ir donde mi ortodoncista. La que me puso brackets (cuando era niño). Y le dije: 'Hazme el gap (espacio entre los dientes). A mi dentista se le ocurrió ponerme una resina. La que se usa para los brackets, pero en vez de ser color diente, negra, permanente. La tuve ocho meses, no era algo que me podía quitar", dijo Diego Boneta.

Asimismo, Boneta reveló que la frase "¡Salte de mi vida!", la cual le dice Luis Miguel a su padre en la primera temporada de la serie, fue totalmente improvisada por él. Tanto el director (Beto Hinojosa) y el guionista (Daniel Krauze) aprobaron la inclusión de este diálogo.

Te sugerimos leer