Esta es la verdad detrás de la supuesta cancelación de 'Los Simpson'. | Fuente: Fox

Esta semana se produjo un terremoto en Springfield, cuando se insinuó que "Los Simpson" se despediría de la televisión en el 2020. Los fans de la longeva serie, estrenó hace 30 años, pusieron el grito en el cielo, pero ¿qué tanto de verdad hay en esto?

Ninguna, de acuerdo al productor Al Jean: "No es verdad", tuiteó al enlazar la nota en la que el músico Danny Elfman, compositor de la canción principal de la ficción, aseguraba que las aventuras de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie estaban cerca de llegar a su fin. Más adelante agregó "todavía no nos han cancelado" al promocionar el nuevo episodio de la semana.

Por otro lado, el medio inglés Metro dijo que habló con el mismo Al Jean quien les dijo: "Sin faltar el respeto al señor Elfman, el próximo año estamos produciendo la temporada 32 y no tenemos planes de terminar después de eso". El productor se unió al equipo de "Los Simpson" en 1992 y también ha estado detrás de la película.

LA FRASE QUE INICIÓ LA POLÉMICA

El podcast Joe.ie conversó con el músico Danny Elfman quien sugirió que la serie animada estaba cerca de su fin. "Por lo que he oído, va a llegar a su fin", afirmó. "No lo sé con certeza, pero he oído que estará en su último año", agregó el compositor.

Creada por el dibujante y escritor Matt Groening, "Los Simpson" es la serie animada de televisión más longeva del mundo que se mantiene al aire. Este año, ganó el Premio Emmy a Mejor Serie Animada, es la undécima vez que gana dicho galardón.

Comenzó como una sección en un programa de entretenimiento en el canal Fox, en 1987, antes de convertirse en un espacio individual de 30 minutos, en diciembre de 1989. Se ha convertido en parte de la cultura pop y hasta han aparecido representados celebridades como el científico Stephen Hawking y el músico Paul McCartney.

En el 2020, se empezará a producir la temporada 32 de 'Los Simpson'. | Fuente: FOX

¿CÓMO DEBERÍA TERMINAR?

Con 31 temporadas a cuestas, no es de extrañar que los productores se hayan cuestionado cómo debería terminar "Los Simpson". En el pasado, Al Jean ha mencionado su idea.

"Hay un final que siempre he tenido en la mente. Pensé que sería genial si, en el último episodio, los Simpson se preparan para ir a un desfile de Navidad y van al desfile con el que abre el primer capítulo de la serie. Así toda la serie se convierte en un bucle sin final", dijo.

Este año, 'Los Simpson' ganó el Premio Emmy a Mejor Serie Animada. | Fuente: Fox

