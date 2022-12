Un guionista de 'Los Simpson' reveló algunos secretos de la serie. | Fuente: FOX

"Los Simpson" ocultan más de un misterio y lo saben muchos fans que crean teorías sobre su capacidad para predecir el futuro. Esta vez, uno de los guionistas de la serie animada, Bill Oakley, confesó información nunca antes revelada sobre algunos de los episodios más famosos de la recordada familia amarilla.

Él trabajó en la comedia desde 1992: entre las temporadas 4 y 8. Junto a Josh Weinstein, escribió algunos de los capítulos más icónicos de la serie de Fox como “Marge consigue un empleo”, “$pringfield, o cómo aprendí a amar el juego legalizado”, “Lisa vs. Stacy Malibu” y “¿Quién le disparó al Sr Burns?”.

Oakley contó que —en ese entonces— un episodio de "Los Simpson" tardaba casi 10 meses en realizarse. Primero, creaban la idea, desarrollaban la historia y la mandaban a Corea para el trabajo de animación. Además recordó algunos secretos sobre la vida en Springfield en una entrevista para Infobae.

¿QUIÉN DISPARÓ AL SR. BURNS?

Uno de los episodios más recordados de la serie, pero la duda de su origen siempre quedó entre los espectadores. Pese a que la historia no fue de Matt Groening, la frase como tal sí le pertenece.

“Fue idea de Matt Groening, él entró a nuestra oficina y dijo ‘Tenemos que hacer un doble episodio como 'Quién le disparó a J.R' (de la popular serie ochentera "Dallas") y dijo exactamente la frase ‘Quién le disparó al Sr. Burns’. Y dijimos, ‘Oh es una muy buena idea’, así que nos pusimos en marcha”, explicó.

Como se recuerda, el doble episodio dividió la sexta y séptima temporada de "Los Simpson". La intriga incluso fue utilizada para un concurso, donde los fans tenían que adivinar quién apretó el gatillo. Actualmente, se sabe que fue Maggie, pero eso no estaba en los planes.

“Queríamos que Barney fuera a la cárcel. Barney era objeto de chistes de borrachos y nos tenía un poco cansados en ese momento, entonces teníamos la idea de ponerlo tras las rejas”, reveló Oakley. “Era un buen momento para enviarlo a la cárcel por tres temporadas, para luego sacarlo. Nos resultaba gracioso”, agregó.

Pero la idea no cuajó. El productor James L. Brooks pensó que debía ser un miembro de la familia Simpson. "Y estaba en lo correcto", aseguró el guionista. De lo contrario, ahora no cree que ese capítulo hubiera pasado a la historia. "Él sugirió que fuese la bebé [Maggie], pero entonces teníamos que resolver de qué manera... no queríamos que fuese un accidente. Sugerimos que no lo fuera, que ella realmente le dispare a Burns y así llegamos a un acuerdo entre todos”, continuó para luego rechazar que el patriarca de la familia hubiera podido tirar del gatillo: "Nunca pretendimos que Homero fuese el culpable. Jamás”, detalló.

¿HOMERO SIMPSON ES KRUSTY, EL PAYASO?

El notable parecido entre Homero y el payaso Krusty es otro de los grandes misterios de "Los Simpson". En las teorías de internet, se cuenta que el creador Matt Groening los dibujó casi iguales con el propósito de que el protagonista tenga una doble vida, ¿eso es verdad?

“He escuchado eso, pero nunca lo había escuchado hasta que me fui del show. Creo que es verdad. Creo que lo escuché y puedo confirmarlo, estoy casi seguro de que es cierto. (…) Creo que sí, que lo discutí con él, pero no lo recuerdo”, aseguró Bill Oakley acerca de la similitud entre Homero y Krusty.

GEORGE BUSH

¿Recuerdas cuando el expresidente de Estados Unidos, George Bush, apareció en “Los Simpson”? El personaje se mudó a la Avenida Siempreviva 742, lo cual causó problemas en el vecindario por chocar con Bart y Homero. A Oakley le causó algo de gracia, pero entiende que al político no le simpatizara la idea.

“No creo que le haya gustado (ríe). Nunca escuchamos nada de él sobre el tema, pero creo que él o su esposa alguna vez declararon algo al respecto sobre que no les había gustado”, se sinceró. “Entiendo su enojo, no le gustó (ríe). ¿Por qué le gustaría? Lo hicimos ver como un gruñón. El punto de ese episodio era establecer una relación como la de Daniel, el Travieso. Eso fue básicamente lo que hicimos con George Bush haciendo del vecino Wilson”, expresó.

LISA VS. STACY MALIBÚ

Lisa Simpson es un personaje que empezó como una nerd y fue desarrollándose hasta ser una justiciera social. Ahora con más de 30 temporadas, la niña es budista, vegetariana y tiene en claro todos sus valores, a diferencia de su familia. ¿Cómo este personaje empezó a tomar forma? La clave está en el capítulo “Lisa vs. Stacy Malibú”.

Se le preguntó al guionista si se podría llamar a Lisa “un ícono del feminismo”. “Creo que probablemente lo sea, sí. Tiene todos los rasgos y además es el miembro más inteligente de la familia y es mucho más inteligente y agresiva que el resto de los ciudadanos de Springfield. Así que sí, es un ícono feminista... yo no podría asegurarlo, pero lo creo”, dijo.

EL FINAL DE LOS “LOS SIMPSON”

“Los Simpson” es una de las series más longevas en la historia de la televisión estadounidense. El guionista Bill Oakley creía que la serie animada llegaría a su final en la década de los 90, pero esto —como todos sabemos— no fue así.

“La mayoría de los shows no duran tanto tiempo, incluso los más exitosos como 'Cheers' o 'Friends' terminan alrededor de la temporada 10. Entonces pensábamos eso, además la audiencia estaba cayendo, los indicadores estaban cayendo... pero no había una razón en particular, simplemente creíamos que estaba llegando a su fin”, reveló.

Con 682 episodios al aire, una película y la renovación hasta la temporada 32; hay los Simpson (aún) para rato.

