Los productores de 'Los Simpson' aún no explican si el personaje de Apu volverá a aparecer. | Fuente: Fox

A lo largo de 30 años, Hank Azaria ha interpretado a docenas de personajes en "Los Simpson" ─desde el inepto jefe de policía Gorgory al amargado Moe─ pero, en los últimos años, se le asoció a uno en específico: Apu Nahasapeemapetilon, el servicial dueño del Kwik-E-Mart e inmigrante de la India.

En enero pasado, el actor reveló que ya no pondría su voz a Apu tras las acusaciones hacia el personaje de perpetuar estereotipos racistas. Además, criticaban que, como hombre blanco, él caricaturizaba con su representación a los indios.

Por fin, los productores de "Los Simpson" se pronunciaron tras su salida. "Respetamos el viaje de Hank con respecto a Apu. Hemos concedido su deseo de no seguir poniendo su voz al personaje", señalaron en un publicado según The New York Times.

Sin embargo, no aclararon si Apu volverá a aparecer en el show con la voz de otro intérprete. "Apu es querido en todo el mundo. Nosotros también lo amamos. Manténganse al tanto", agregaron. Por su parte, Hank Azaria apuntó que desconoce los planes futuros para el dueño del Kwik-E-Mart.

A pesar de las críticas, el actor considera que esto servirá como una ventana para "empezar una conversación" sobre los estereotipos en la televisión.

El actor Hank Azaria prestó su voz a Apu Nahasapeemapetilon durante 30 años en 'Los Simpson'. | Fuente: FOX / AFP

Azaria representa a Apu desde su primera aparición en "Los Simpson" en 1990. El intérprete dijo que basó su voz en vendedores de tiendas que conoció cuando era joven en Nueva York, estos tendían ser indios y paquistaníes.

CARICATURA RACISTA

La decisión de Hank Azaria se produjo después de que el documental "The Problem With Apu" expusiera los sentimientos negativos que muchos indios americanos tienen hacia el personaje, percibido como una caricatura anticuada y racista.

"Una vez que me di cuenta de que esa era la forma en que se veía este personaje, simplemente ya no quería participar", dijo a The New York Times. "Simplemente no me sentía bien. Lo que sucedió con este personaje es una ventana a un problema importante. Puedo ser responsable e intentar compensarlo lo mejor que pueda", señaló.

Sin embargo el doblador no abandonará por completo "Los Simpson" ya que continuará como Moe, el jefe Gorgory, el profesor Frink y Carl. La serie animada ha renovado hasta la temporada 32. (Con información de Europa Press)

