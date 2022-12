Luis Ángel Vizcarra, de 21 años, pasó a la batalla final de 'La Voz España'. | Fuente: Captura de pantalla

Luis Ángel Vizcarra es el peruano que ha conquistado “La Voz España”. En una reciente emisión del programa para concursantes de canto, el cantante de 21 años sorprendió con una interpretación impecable de “Mi historia entre tus dedos”, de Gianluca Grignani, y convenció a los jurados Laura Pausini y Carlos Rivera.

Acompañado de sus padres, hermana y cuñado, el joven artista se presentó en esta nueva fecha de “La Voz España” sobre el escenario para entonar las románticas letras de la canción frente a la atenta mirada de los jurados y público. Al terminar, fue aplaudido especialmente por la cantante italiana, ya que forma parte de su equipo.

“Me parece tan romántico que cante de esta manera. Es tímido, pero esa melancolía que pone en la voz me fascina muchísimo. Es uno de los pocos que están en esta temporada que todavía no ha hecho nada más, no ha estado en otros concursos, no está acostumbrado a estar en un escenario”, dijo Pausini cuando el peruano Luis Ángel Vizcarra terminó su presentación.

Por su parte, Carlos Rivera le dedicó unos halagos por su gran desempeño en el programa concurso: “Estamos muy contentos de haber trabajado contigo, Luis Ángel. Tienes una inocencia y humildad también para recibir la información que tú necesitas. Estás aquí con esas ganas de aprender y crecer”.

De esta forma, Laura Pausini y Carlos Rivera eligieron al joven peruano para representar a su equipo de cinco compañeros en la batalla final de “La Voz España”, a pesar de ser el participante que cuenta con menos experiencia en los concursos de cantos televisados, debido a la mayoría sí la tiene.

UN PERUANO EN “LA VOZ ESPAÑA”

En su primera audición para “La Voz España”, el cantante peruano Luis Ángel Vizcarra sorprendió desde el primer momento a Laura Pausini, Alejandro Sanz, Antonio Orozco y Pablo López. Sin embargo, fue la cantante italiana quien se interesó mucho más por el talento del peruano.

“¿De dónde has salido niño?, ¿De qué planeta te has caído?”, dijo un eufórico Antonio Orozco. “Yo vengo de Toledo, pero soy de Perú”, respondió Luis Ángel. Lo que causó sorpresa en el participante es que Pausini se acercó a él para abrazarlo a quien calificó como un “excelente cantante”.

