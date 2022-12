Actriz de 'La Reina del Flow 2' lamentó no poder acompañar a su madre mal de salud por las grabaciones. | Fuente: Instagram

El estreno de la segunda temporada de “La Reina del Flow” se ha posicionado como la más vista en Caracol Tv y uno de los personajes más queridos, aparte de Yeimy Montoya y Charly Flow es Irma, ‘El Huracán’.

La actriz que le da vida es Mariana Gómez, sin embargo, grabar la continuación de la serie colombiana ha sido de mucho sacrificio para ella ya que no pudo acompañar a su madre en una intervención neurológica debido a que se encontraba rodando sus escenas en Bogotá y su progenitora se encontraba en Medellín.

“A veces uno pone las cosas en una balanza y se pregunta qué tanto uno se debe sacrificar para cumplir sus sueños”, dijo la popular Irma de “La Reina del Flow 2” en una entrevista con el programa “La Red”.

Asimismo, Mariana Gómez aseguró que tuvo sentimientos encontrados porque tenía angustia de no poder abrazarla, pero también tenía que cumplir con sus compromisos de trabajar:

“Esos momentos son difíciles, son duros. No poder estar ahí, no poder acompañarla en la cirugía, no poder darle un abrazo antes de entrar a cirugía. Claramente uno siempre tiene la fe de que todo va a salir bien”, contó.

"Le pedí a Dios que la protegiera"

Mientras grababa “La Reina del Flow 2”, la actriz colombiana recuerda que rezaba y “pedía a Dios que la protegiera” ya que debía continuar con sus escenas. “Mi momento y mi lugar están acá con la producción. Entender y aceptar con amor y tener mucha fe de que todo iba a salir muy bien”, agregó.

Para alegría de Mariana Gómez, la operación de su madre fue un éxito y justo coincidió con el fin de las grabaciones por lo que pudo ir a visitarla. Ella catalogó esto como “un cambio radical en su vida” y empezó a dedicarle más tiempo a sus familiares.

“La importancia de vivir el momento, de estar presentes, sobre todo con las personas que amamos. Lo más importante es aprender a valorar a la familia, la salud. No sabes en qué momento la vida nos puede cambiar”, sostuvo Irma de “La Reina del Flow 2”.

