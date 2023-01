Álvaro Morte cambia al pulcro Profesor en 'La casa de papel' por un tosco cocinero aislado en la Antártida en la serie 'The head'. | Fuente: AFP

El paso de encarnar al pulcro Profesor en "La casa de papel" a dar vida a un tosco cocinero aislado en la Antártida en un tiempo récord supuso un "reto" para el actor español Álvaro Morte, quien se refirió a su participación en la serie "The head": "Fue muy complicado construir un personaje en tan poco tiempo".

La hostilidad de 179 días sin ver el sol hace mella en un equipo de científicos que, aislados en la estación internacional Polaris VI durante el gélido y oscuro invierno antártico, se ve abocado a participar en un atormentado juego por descubrir quién está detrás de una serie de crímenes que tienen su punto de partida en el hallazgo de la cabeza de uno de ellos, congelada en la fría noche polar.

Bajo esta absorbente premisa arranca el drama, que se estrenó en España. Dentro de ese particular equipo se encuentra Ramón, un peculiar cocinero, aparentemente primario pero con inimaginables secretos escondidos detrás de una tosca fachada, al que da vida Álvaro Morte.

DEL PROFESOR AL COCINERO

El actor habló sobre el reto que supuso hacer la rápida transición desde El Profesor hasta Ramón. "Fue muy complicado construir un personaje en tan poco tiempo, porque yo justo dejé 'La casa de papel' y a los dos días estaba en Canarias para empezar a grabar 'The head'", comienza explicando.

"Era todo un reto hacer un primer trabajo en inglés. Yo más o menos me defiendo, pero el tener que defender todo un personaje, no desde ti mismo, sino creando el personaje, me parecía un reto muy chulo", completa.

A pesar del ritmo frenético de grabación, Álvaro Morte asegura haberse sentido "cómodo" en la grabación puesto que el equipo era como "una familia". ¿Qué le empujó a aceptar el proyecto? Varias cosas: desde el guion, el elenco y el director Jorge Dorado.

"Jorge nos llevaba allí a todos desde primera hora. Él tenía pensada una puesta en escena, pero si había un solo actor que no estaba del todo cómodo con eso, por cualquier motivo, le seguíamos dando una vuelta y otra hasta que definitivamente todos los actores decían 'vale, ahora sí'", relata.

DOBLE CARA

"La aventura era perfecta", resume el actor que retomará el rol del Profesor en la nueva temporada de "La casa de papel". Finalmente, el español habla de la doble cara y los secretos que esconden todos los personajes, Ramón incluido, algo que, según él, es la clave para crear una historia potente que absorba al espectador: "Creo que cuando tienes a gente en un sitio como la Antártida, imagino que esto de tener varias caras se acentúa".

"Se genera una especie de familia rara, pero al mismo tiempo no dejas de estar completamente solo y tienes tu pequeño habitáculo, que es casi como una celda en la que tú buscas tu sitio para ti mismo. Eso ya te da como dos caras muy diferenciadas, sin que tenga que pasar ningún thriller psicológico, solamente el estar allí en esta situación. Eso es bastante potente", concluye sobre su trabajo en "The head". (EFE)

Te sugerimos leer