Las Kardashians dicen adiós a la televisión estadounidense. | Fuente: E!

¡“Keeping Up with the Kardashians” no va más! El exitoso reality show llega a su fin tras 14 años al aire en la televisión estadounidense, así lo anunció Kim Kardashian en sus redes sociales. El programa ganó popularidad al mostrar la rutina doméstica de una adinerada y peculiar familia.

A través de Twitter, la socialité confirmó que “Keeping Up with the Kardashians” no seguirá emitiéndose tras finalizar con su temporada número 20. Con casi 15 años en la pantalla chica, los integrantes del clan Kardashian se ubican entre las celebridades más destacadas en Estados Unidos.

“Con un gran pesar en nuestros corazones, hemos tomado la difícil decisión de decir adiós a ‘Keeping Up with the Kardashians’. Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos spin-off, estamos más allá de agradecidos con todos los que nos vieron a lo largo de estos años”, se lee en el inicio de su mensaje.

“Atravesando buenos y malos momentos, alegrías, lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Por siempre, atesoraremos las maravillosas memorias e innumerables personas que hemos conocido en el camino”, agregó Kim Kardashian, quien se convirtió en una personalidad famosa desde sus apariciones en el programa.

En ese sentido, la esposa de Kanye West agradeció las personas y compañías que formaron parte de “Keeping Up with the Kardashians”, a Ryan Seacrest, a la señal E! (casa televisiva del reality desde el 2007) y el equipo de producción que dedicó “incontables horas documentando nuestras vidas”.

“NO ESTARÍA DONDE ESTOY HOY”

Kim Kardashian destacó la influencia que ha tenido el reality show en su vida, debido a que su familia se convirtió en una de las más influyentes por aparecer en la televisión. Sin duda, la modelo y empresaria alcanzó su fama con su presencia en la pantalla chica, llegando a ser uno de los personajes públicos más reconocidos en el mundo.

“Sin ‘Keeping Up with the Kardashians’, no estaría donde estoy hoy. Estoy increíblemente agradecida a todos los que nos vieron y apoyaron por los últimos 14 años. Esta producción nos hizo quienes somos y estaremos eternamente en deuda con todos los que jugaron un rol en formar nuestras carreras y cambiar nuestras vidas para siempre”, concluyó Kardashian en su publicación de agradecimiento.

Te sugerimos leer