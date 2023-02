Camilo y Evaluna Montaner serán los anfitriones en la gala de los Kids' Choice Awards México 2020 que se llevará a cabo este 3 de noviembre. | Fuente: Instagram | Nickelodeon

Cada vez falta menos para ver los Kids’ Choice Awards 2020 donde Camilo y Evaluna Montaner, la pareja del momento, serán los anfitriones de este evento. Este martes 3 de noviembre se llevará a cabo la premiación de Nickelodeon y a las 8 p. m. (hora de México) podrás ver este evento.

Al igual que los KCA celebrados en abril de este año, esta vez también se ajustará a la versión virtual. Es la primera vez en 15 años que no se realizará en el Auditorio Nacional del país azteca, pero eso no quiere decir que no será menos divertido ya que contará con las presentaciones de Danna Paola, Sebastián Yatra, Guaynaa y más.

¿Dónde ver y a que hora conectarse a los Kids’ Choice Awards 2020? Conoce los horarios y canales según tu país.

HORARIOS PARA VER LOS KCA

8 p.m. Guatemala, México Costa Rica

9 p.m. Ecuador, Perú, Colombia, Panamá y Estados Unidos

10 p.m Venezuela, República Domincana, Bolivia, Cuba, Puerto Rico y Paraguay

11 p.m. Chile, Argentina y Uruguay

¿DÓNDE VER LOS KCA?

A través del canal de Nickelodeon

Izzi: Canal 316

Dish: Canal 286

Movistar TV: Canal 302

Claro TV: Canal 35 - 576 (HD)

SEBASTIÁN YATRA CANTARÁ CON DANNA PAOLA

Feliz de estar en México por los Kids' Choice Awards, el cantante colombiano Sebastián Yatra aseguró tener una gran responsabilidad con su público más joven y que parte del éxito que ha logrado con los niños se debe a que él se considera a sí mismo un niño.

"Siempre he tenido una conexión muy grande porque yo soy un niño al final del día, me la paso jugando y molestando, yo hablo con un niño y me divierto más que nunca, es una responsabilidad grande la que siento, pero sobre todo una alegría enorme", contestó a Efe el cantante colombiano.

Después de ocho meses de estar alejado de tierras aztecas, Yatra se confiesa feliz de regresar y se prepara para ser parte de los premios Kids Choice Awards México 2020 que se realizarán el próximo 3 de noviembre y en los que tendrá dos presentaciones.

"Nunca pensé que en este momento de mi vida pasaría ocho meses de mi vida sin venir a México y valoro tanto poder regresar, nos estamos inventando cosas 'cool', estaré cantando con Danna Paola y mi nuevo sencillo 'Chica ideal'", aseguró en entrevista con medios mexicanos.

(Con información de EFE)

