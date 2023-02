El universo de 'John Wick' se expandirá en la serie de televisión 'The Continental'. | Fuente: Lionsgate

“John Wick” expande su universo y dará un salto a la pantalla chica con “The Continental”, una próxima serie que se centrará en el origen del famoso hotel para sicarios durante la década de los 70. Para el jefe de Lionsgate Television, Kevin Beggs, la franquicia liderada por el actor Keanu Reeves tiene la posibilidad de crecer como los fenómenos de Marvel Studios o el DCEU.

“Es una franquicia muy exitosa que va camino a su cuarta y quinta entrega como película. Tiene una mitología grandiosa y un estilo muy interesante”, asegura Beggs en una reciente entrevista con Deadline. “En nuestra mente, [‘John Wick’] simplemente clama ser algo en la televisión”.

Y agrega que la manera en la que planean llevarlo a cabo imita lo que hicieron otros monstruos de las franquicias cinematográficas: “Al igual que el Universo Marvel y el Universo DC desde una perspectiva televisiva, son oportunidades increíbles. Esa es nuestra franquicia de superhéroes en esta familia”.

“The Continental” se contará en los años 70

Según explica el representante de Lionsgate Television, les llegaron diversas propuestas y una de ellas llamó la atención del equipo. “Wayne”, un programa en YouTube, deslumbró a los involucrados en la franquicia con una maravillosa idea que aborda los orígenes del hotel para sicarios y mafiosos.

“Nos quedamos realmente impresionados porque resolvió un montón de problemas y era muy emocionante sobre una Nueva York que se desmorona en la década de 1970 con una huelga de basura que ha amontonado bolsas de desechos en el tercer piso de la mayoría de las casas, la mafia moviéndose en ese negocio”, sostiene Kevin Beggs.

¿Por qué no se puede matar a nadie dentro de las instalaciones de The Continental? ¿Por qué con un pie en el exterior no rompes las reglas sobre el asesinato? ¿Cómo llegó Winston a dirigirlo? Esas preguntas, que normalmente fueron un “telón de fondo interesante”, serán centrales para la nueva ficción televisiva.

“Lo que estamos explorando en The Continental es el joven Winston y cómo fue que él y su equipo de aliados llegaron a este hotel que conocimos por primera vez en la franquicia de películas 40 años después”, señaló. “Esa es la arena. No revelaré más que eso, pero Starz realmente se apoyó en esta propuesta también y han sido excelentes colaboradores”.

En ese sentido, el jefe de Lionsgate Television detalla que “The Continental” se trabajó como una primera temporada a modo de tres eventos de 90 minutos, así que se podría describir como una serie limitada. “Keanu [Reeves] es productor, productor ejecutivo”, explicó Kevin Beggs sobre el protagonista de las películas y descarta un posible cameo.

“Debido a que estamos muy atrás en el tiempo, mucho antes de John Wick e incluso antes de un joven John Wick, ese personaje no está encontrando su camino hacia el universo. Estamos en su universo, pero mucho tiempo atrás”, agrega.

“John Wick 4” se estrenará en el 2022 debido a los retrasos por la pandemia del nuevo coronavirus. Por su parte, la serie “The Continental” aún no tiene fecha de lanzamiento oficial.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.