Jessica Green, protagonista de 'The Outpost', considera importante ser un modelo a seguir para niños y niñas. | Fuente: SyFy

Si las historias de mujeres aguerridas en la televisión antes parecían ser la excepción ─en los noventa se tiene el caso de Xena y Buffy─ el siglo XXI nos ha dado múltiples ejemplos. Ya sean reinas o presidentas ("Game of Thrones" y "House of Cards"), superheroínas ("Supergirl" y "Jessica Jones") o luchadoras ("Glow"). "The Outpost", que el próximo 5 de enero del 2020 estrena su segunda temporada, se une a esta nueva tradición.

"Me siento afortunada de interpretar a un personaje femenino fuerte, especialmente ahora ya que es importante que las chicas jóvenes lo vean", señala la protagonista Jessica Green, en entrevista telefónica con RPP Noticias y otros medios de Latinoamérica. Ella interpreta a Talon, quien busca acabar con los asesinos de su familia al tiempo que aprende a manejar sus fantásticos poderes.

Pero, gracias a su personaje, no solo se considera un modelo a seguir para las niñas, sino para los niños también. "Me parece importante ser un modelo a seguir para que sepan cómo se ve una mujer fuerte", dice entre risas la actriz australiana.

Jessica Green, de 26 años, considera que, de niña, no habían tantas protagonistas mujeres como ahora. "Eran más secundarias, ella estaba a la sombra de él. Pero, ahora, han salido tantas series con personajes femeninos muy aguerridos lo que es increíble y tenemos que ver más y más", agregó para luego resaltar el elenco femenino de "The Outpost".

La segunda temporada de 'The Outpost' se estrena en enero del 2020. Han confirmado tercera entrega. | Fuente: SyFy

LA GUERRA SE AVECINA

La serie fantástica arranca la segunda temporada con nuevos peligros. Tras derrotar a Dred y recuperar la Fortaleza, Talon y Gwynn se preparan para la guerra contra la Orden Primaria. Además, Talon duda de si realmente será la "elegida" de la Profecía.

"Hay muchos giros en las tramas. Nuevos personajes y triángulos amorosos. Es muy emocionante, estoy segura de que lo disfrutarán", dijo Jessica Green sin querer soltar muchos detalles de los nuevos episodios. Eso sí, confirmó que las escenas de pelea continúan para ella, algo que emociona a la exmodelo.

"Van a haber heridas, pero me encanta aprender la coreografía. Es un reto que disfruto", mencionó antes de confirmar que "The Outpost" tendrá tercera temporada.

ESTRENO

Fecha: 5 de enero del 2020, a las 8 p.m.Canal: SyFy.

Jessica Green celebra que ahora hayan más series protagonizadas por mujeres fuertes, como en 'The Outpost'. | Fuente: SyFy