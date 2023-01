Durante el final de la primera temporada de 'The Mandalorian', Baby Yoda es golpeado por un Stormtrooper al que da vida Jason Sudeikis. | Fuente: Captura

Conocido por sus apariciones en el programa “Saturday Night Live”, el actor Jason Sudeikis tuvo recientemente un cameo en “The Mandalorian”, primera serie de acción real de "Star Wars" que se estrenó el 12 de noviembre por Disney+.

Se trató de una escena al final de la temporada 1, en la que Sudeikis le dio vida a un Stormtrooper (soldado del Imperio Galáctico) que junto a su compañero se dirigen a ver al villano Moff Gideon, interpretado por Giancarlo Esposito, mientras en una bolsa llevan capturado a Baby Yoda, la adorable criatura verde que se robó la atención de los fanáticos.

Al llegar a un punto de control, ambos soldados sostienen una breve charla. Entonces, el pequeño personaje empieza a emitir unos ruidos en la bolsa y el comediante lo calla golpeándolo. Pero como si no fuera suficiente, Baby Yoda recibe otro golpe después.

Finalmente, el Stormtrooper que acompaña a Sudeikis, interpretado por el actor Adam Pally, se atreve a comentar cuán golpeado se encuentra la criatura. Al comprobar si sigue vivo, recibe una mordedura de Baby Yoda y vuelven a pegarle en la cara.

Por suerte, un droide logra rescatar al personaje y lo devuelve al Mandalorian, interpretado por Pedro Pascal.

REACCIONES EN REDES SOCIALES

El capítulo en el que Baby Yoda es golpeado repetidas veces no tardó en despertar reacciones entre los fanáticos de la serie de Disney+. “Tengo información que podría conducir al arresto de Jason Sudeikis y Adam Pally”, bromeó una persona en Twitter.

Otro usuario expresó: “Hace dos semanas, Bill Burr era el hombre más odiado de la galaxia por dejar caer a Baby Yoda. Esta semana, Jason Sudeikis y Adam Pally fueron como: “Sostén mi cerveza, Burr”.

Incluso The Second City, antiguo grupo de comedia de Sudeikis, se pronunció sobre su aparición en “The Mandalorian”. “The Second City no aprueba los golpes de Baby Yoda por el alumno Jason Sudeikis”, publicó en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, el capítulo final de la primera temporada de “The Mandalorian” dejó clara la posibilidad de una pronta segunda temporada. Así lo confirmó recientemente el productor Jon Favreau al señalar que la serie volverá con nuevos episodios a fines de 2020.

