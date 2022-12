Jack Gleeson, que interpretó al odiado Joffrey Baratheon en 'Game of Thrones', será parte del elenco de una comedia televisiva. | Fuente: IMDB

En “Game of Thrones” interpretó a uno de los personajes más odiados. Jack Gleeson le dio vida a Joffrey Baratheon, un vil monarca que se ganó el rechazo de los televidentes de la adaptación televisiva de la saga de George R.R. Martin.

Una vez acabada la serie, Gleeson regresará a la pantalla chica, esta vez de la mano de un personaje menos sádico. Y es que el actor se unirá a “Out Of Her Mind”, una comedia producida por la BBC Two y basada en el cómic británico de Sara Pascoe.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la producción afirmó que esta ficción “subvierte el formato tradicional de comedia de situación, combinando caracteres excéntricos, animación y explicación científica”.

Jack Gleeson dio vida al vil rey Joffrey en 'Game of Thrones', personaje que abandonó en la sexta temporada. | Fuente: IMDB

Luego de que Gleeson fuera aplaudido por la crítica y el público debido a su magistral actuación como el repudiado rey Joffrey, el intérprete abandonó “Game of Thrones” en el 2014, tras la sexta temporada. Entonces con 21 años, el artista aseguró que planeaba tomarse un descanso.

“He estado actuando desde los 8 años. Simplemente dejé de disfrutarlo tanto como solía hacerlo”, señaló ante los medios. “Cuando te ganas la vida con algo, cambia tu relación con él. No es que lo odie, simplemente no es lo que quiero hacer”, añadió.

Gleeson consideraba que el estilo de vida que había llevado hasta el momento era demasiado “solitario y aislado”, llegando a bromear que “cuando esté en la miseria en diez años, ¡aceptaré cualquier guión!”.

Aunque todavía no se ha anunciado la fecha de estreno de “Out of Her Mind”, se sabe que Gleeson compartirá roles con Juliet Stevenson, Cariad Lloyd, el rapero Scroobius Pip, entre otros.

Te sugerimos leer