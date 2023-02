Matthew Rhys protagoniza la serie 'Perry Mason'. | Fuente: HBO

El misterio está resuelto: "Perry Mason" volverá a HBO con una segunda temporada. La ficción, protagonizada por Matthew Rhys, marcó récord al convertirse en la serie más vista en su estreno, en los últimos dos años, con 8 millones de televidentes.

El drama se centra en el famoso abogado, personaje salido de las novelas de Erle Stanley Gardner, que saltó por primera vez a la televisión en las décadas del 50' y 60' bajo la caracterización de Raymond Burr. Este año, regresó a la pequeña pantalla encarnado por Rhys, junto con un elenco que incluye a John Lithgow, Tatiana Maslany, Juliet Rylance, la mexicana Verónica Falcón y Chris Chalk.

Concebida como precuela por HBO, la primera temporada de "Perry Mason" -que aún se transmite en pantalla- está ambientada en los años 30 de Los Ángeles (EE.UU.), a medio camino entre la miseria de la Gran Depresión y el auge de Hollywood, para presentar a un Mason que todavía no es abogado y que, sin rumbo claro, intenta sobrevivir día a día como investigador privado.

Él es llamado a resolver un extraño caso sobre un niño asesinado e intenta exonerar a la madre del crimen. A diferencia del original, esta serie además retrata la vida personal del protagonista y otros temas relevantes a nivel social como el racismo, la corrupción policial, la política y la religión.

Matthew Rhys consiguió el protagónico dspués de su exitoso paso por "The Americans". Estas fueron sus palabras sobre su nuevo personaje: "Perry Mason reimagina de alguna manera al antihéroe. No es un villano en sentido alguno, pero es una persona increíblemente herida. Y las cosas que hace no son necesariamente las correctas: busca justicia pero dando rodeos.

"Ha sido un viaje emocionante trabajar con el talentoso equipo detrás de 'Perry Mason'", dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, en un comunicado. "Los espectadores han disfrutado siendo transportados en el tiempo a Los Ángeles en 1930 cada semana, y estamos encantados de dar la bienvenida a una segunda temporada", afirmó. (Con información de Europa Press y EFE)

HORARIO

Fecha: Domingos, a las 8 p.m.Canal: HBO.

